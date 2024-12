Na letošnjem zimskem Libero Dance festivalu navdušil tudi finalist Talentov

"Nihče si ne predstavlja, koliko truda in dela je za plesalci, ki jih marsikdo ne sprejme kot športnike, ampak umetnike. Tu so kondicijski treningi, tehnični treningi, treningi baleta in gimnastike, pa borilne veščine za koordinacije. Šele nato začnejo ustvarjati koreografijo, ki jo nadgradijo z emocijami in plesom," je povedala ustanoviteljica in vodja Libero Dance festivala Azra Pucko .

Libero Dance Fest – Winter Edition je bil zadnja različica plesnega festivala v letu 2024, na katerem so se zbrali plesalci iz dvajsetih različnih plesnih šol in klubov ter se predstavili z različnimi plesnimi nastopi. Zimska različica festivala je znana predvsem po kakovostnih in dodelanih plesnih nastopih, saj se na istem tekmovanju zberejo številni zmagovalci iztekajoče se plesne sezone, ki so slavili na številnih tekmovanjih.

Festival slovi tudi po skrbno izbrani sodniški vrsti, ki jo sestavljajo zveneča in spoštovana imena iz plesnih voda. V sklopu festivala so se odvile tri t. i. gale: Rising Star Gala, izbor najbolje ocenjenih koreografij do 12 let, v kateri je slavila plesalka PD Kazina Ema Gotovac s koreografijo koreografinje Petre Gabor . V Mini Gali je med nastopi najbolje ocenjenih solistov in dvojic zmagala mlada plesalka PD Libero Ana Lina Telič s koreografijo Mitje Popovskega in prejela tudi posebno nagrado – letalsko vozovnico za šolanje v New Yorku na Broadwayu.

Na plesnem festivalu je bil tudi plesalec Tilen Grašič , ki smo ga spoznali v letošnji sezoni šova Slovenija ima talent . Tilen, ki se že pridno pripravlja na finalni nastop je dejal, da je bil Libero Dance Fest odlična priložnost za povezovanje z ljudmi in priložnost za fotografiranje z oboževalci. "Ta oddaja mi je dala veliko prepoznavnosti in ljudje me bolj resno jemljejo," je še povedal. Kot lepo odskočno desko in priložnost, da pokaže svoj talent, pa je označil tudi Libero Dance Fest. Tilen si je na festivalu priboril drugo mesto v kategoriji najbolje ocenjenih solistov in dvojic.

V kategoriji Grand Gala pa so si med najbolje ocenjenimi skupinami in formacijami 1. mesto priplesali plesalci Celjske plesne šole TBA, ki so zmagali s koreografijo Until the Sea Is Safer Than the Land v koreografiji Patricije Crnković. Brez podpore mladih plesalcev ne gre, zato so na festivalu mladi, a izjemno talentirani plesalki Nie Škrabl podarili plesno izobraževanje All That Winter Dance Camp, kjer bo lahko izpopolnjevala svoje plesno znanje.

Festivala se je udeležila tudi predsednica MTP sekcije Plesne zveze Slovenije ter Podpredsednica IDO zveze ter Športna direktorica IDO (Svetovna plesna organizacija IDO) Fiona Johnson."Vsaka oblika spoštovanja plesa, tudi tekmovanje, je zelo pomembna, saj tako informiraš občinstvo, kako dobri so tekmovalci in kakšna je tradicija plesa," je povedala za našo medijsko hišo. "Ples je v vsakem izmed nas. Ples je del kulture, ne samo športa, in ples združuje."