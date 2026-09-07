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Na Ljubljana festivalu navdušila svetovno priznana koncertna pianistka

Ljubljana, 07. 09. 2026 20.13 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Ota Širca Roš E.K.
Khatia Buniatishvili

Na Ljubljana festivalu je nastopila priznana pianistka Khatia Buniatishvili. S svojo virtuoznostjo in karizmo je očarala občinstvo, ki pa je s svojim navdušenjem in izjemno toplo energijo velik vtis pustilo tudi na svetovno priznano 39-letnico.

Na Ljubljana festivalu je nastopila karizmatična gruzijsko-francoska koncertna pianistka Khatia Buniatishvili. Svetovno priznana 39-letnica je klavir začela igrati že pri treh, pri šestih letih je imela svoj prvi javni nastop, pri desetih letih pa je že začela nastopati na mednarodnih odrih.

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Poleg nastopov z največjimi svetovnimi orkestri in dirigenti, kot je Zubin Mehta, je Khatia sodelovala na primer s skupino Coldplay. No, sinoči je po pričakovanjih navdušila Slovence, Slovenci pa njo. "Energija občinstva in posameznikov definitivno igra vlogo pri tem, kaj se bo zgodilo, in kar mi je bilo zares všeč tokrat, ko sem stopila na oder, so bili ti veliki nasmehi, kar je precej nenavadno. Tako velikega nasmeha še nisem videla. Takoj ko so me zagledali, se je v trenutku zgodil velik nasmeh. In takrat sem res začutila, da moram biti najboljša in dati vse od sebe," nam je zaupala pianistka.

Obiskovalcem njenega koncerta v prestolnici se je zahvalila tudi z objavo na Instagramu, kjer ji sledi več kot 370 tisoč ljudi. "Hvala, Ljubljana, za tvojo toplino, energijo in tišino ter za nasmeh že ob prvem pogledu," je med drugim glasbenica pripisala galeriji utrinkov.

Khatia Buniatishvili Ljubljana festival pianistka koncert

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