Na Ljubljana festivalu znameniti muzikal Zgodba z zahodne strani

Zgodba z zahodne strani (West Side Story) je pripoved o rivalstvu med dvema tolpama različnih etničnih pripadnosti ter po vzoru Shakespearove drame Romeo in Julija o mladi ljubezni med pripadnikoma teh tolp. Zgodba je postavljena v sredino 50. let 20. stoletja na Manhattnu.

Izvirna postavitev je na Broadwayu doživela še tri različice v letih 1980, 2009 in 2020. Muzikal obstaja tudi na filmu, pod najnovejšega se je podpisal režiser Steven Spielberg.

Kot so zapisali na festivalu, je Zgodba z zahodne strani v tradiciji muzikalov od obstoječih konvencij zgodbe, besedila in glasbe pomenila precejšen odmik – snov je bila v tistem času aktualna, zgodba se konča tragično, glasbo pa je napisal dirigent in skladatelj Bernstein, ki je na koncertne odre postavljal dela velikanov klasične glasbe. Kritiki so delo opisali kot provokativen in umetelen spoj glasbe, plesa in zgodbe, ki uteleša utrip mesta, ki nikoli ne spi.

Muzikal v postavitvi starega znanca Ljubljana festivala Mykala Randa bo na letošnjem jubilejnem 70. festivalu doživel premiero in prve štiri ponovitve, ki bodo sledile do petka. Izveden bo v angleškem jeziku s slovenskimi nadnapisi. Glasbeni vodja je Michael Bradley.