Na Ljubljanici ponovno potekal turnir v odbojki na vodi

Središče Ljubljane je ponovno zažarelo v pisanih reflektorjih unikatnega turnirja odbojke na vodi. Športni spektakel so tokrat pospremili še umetniški šovi in vrhunska kulinarika, ki je bregove Ljubljanice že tretjič napolnil z navdušenimi domačini in zvedavimi turisti.

Slovenski predstavniki so se odlično odrezali. Zastopani smo bili tako v moškem kot ženskem finalu odbojke na vodi, ki je precej zahtevnejša od tiste na kopnem. "Dosti težje se je premikati, ko se enkrat vržeš, je dosti težje vstati. Odbojka na vodi je zagotovo nekaj posebnega in ni nujno, da je vsak, ki je dober v dvorani, dober tudi tukaj," je dejal odbojkar in ambasador dogodka Rok Možič.

Odbojka na vodi FOTO: Nik Bertoncelj icon-expand

"Ogrevamo se tako kot vsakič, sicer je tukaj drugače, ker se pred picerijo ogrevavamo. Medtem pa turisti hodijo mimo. Pa z ladjico pridemo na igrišče. To je mogoče drugače, ampak energija, priprava in tista želja po zmagi je pa enaka kakor vsako tekmo," sta dejali odbojkarici in finalistki Nina in Tajda Lovšin.

Športni spektakel na Ljubljanici FOTO: Nik Bertoncelj icon-expand

Za dodatno čarobnost dogodka pa je letos ob vrhunskih športnih vragolijah in pisani razsvetljavi poskrbel tudi iluzionist. "Nisem pričakoval, da je Ljubljanica tako mrzla. Rekli so mi, da je v redu temperatura, ampak ni. Se pa navadiš ... Tu in tam kakšen komar prileti mimo, kar je tudi del tega procesa. Zelo dobra energija je. In dejansko sem nastopal na vodi, ker čarovnika vedno sprašujejo, če lahko hodi po vodi in dejansko danes sem," je povedal iluzionist Magic Aleksander.