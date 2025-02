Na ljubljanske odrske deske že petič prispel Festival Ruta

"Mislim, da se je festival začel izredno uspešno, predstava je bila krasna, aplavz je bil izjemno dolg," je povedala igralka Ajda Sitar. "Že četrtič sem v Ljubljani zahvaljujoč Ruti. Sijajna predstava, za začetek festivala so se igralci odlično odrezali, krasen izbor teme, skratka, bravo," je dejala igralka centra za kulturo Tivat Dubravka Drakić.

"Zdi se mi super, da imaš priložnost v enem tednu videti toliko različnih predstav iz različnih nekdanjih regij. Več ljudi tudi pride in bolj so zadovoljni, ker se vidimo med sabo, kaj delamo, kako delamo in isto velja tudi za nas igralce. Dobro pa se je spoznati tudi zasebno, ne samo na odru," je povedala igralka Mojca Funkl."Sem pridejo po navadi zelo dobre predstave, odlično jih je videti in se potem po predstavi družiti," je rekla igralka Tjaša Železnik.

"Prehitro živimo, redko imamo priložnost, da se vidimo, leta pa tečejo, in ko se spet ujamemo, smo presenečeni, koliko časa je minilo, odkar smo se nazadnje videli. Zato je zelo pomembno in lepo, da se družimo," je dodala Dubravka Drakić.

Med gledališke ustvarjalce, ki se bodo ta teden v Ljubljani družili z igralskimi kolegi iz regije in slovenskim občinstvom, je tokrat prvič tudi Center za kulturo Tivat iz Črne gore."V čast in zadovoljstvo nam je, da smo pred dvema mesecema postali del Rute in da lahko predstavljamo našo državo Črno goro. To se nam zdi privilegij, da smo predstavniki svojega naroda, v rangu in družbi najboljših gledališč regije," je povedal direktor Centra za kulturo Tivat, Goran Božović. Predstave festivala Ruta, ki so večinoma že razprodane, bodo na gledališkem sporedu do ponedeljka.