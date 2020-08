Na Ljubljanskem gradu 13. festival Panč, letos bolj butičen in ekskluziven

Na odru festivala stand up komedije Panč se bodo drevi na 'Otvoritveni domačici' zvrstili slovenski mojstri humorja, ki pogrešajo nastopanje in bodo po napovedih organizatorjev svoj nov material prvič zares preizkusili na odru pod zvezdami na Ljubljanskem gradu. Nastopili bodo Perica Jerković, Admir Baltić, Lucija Ćirović, Boštjan Gorenc Pižama in MC Tešky, ki se je širši Sloveniji predstavil v kuharskem šovu MasterChef Slovenija.

"13. Panč bo še najbolj podoben prvemu, ko smo nastopali sami domači komiki, prijatelji, in to sva letos dala na prvo mesto ... Ob kakovostnih novih setov," sta v sporočilu za javnost zapisala 'očeta' festivala Tin Vodopivec in Andrej Težak Tešky.