Na ljubljanski teden mode zvezdniki prišli po navdih: 'Sveže, zanimivo'

Teden mode v Ljubljano enkrat letno pripelje Pariz, Milano in New York - zadnje modne trende, povezane s kančkom ekstravagance. Kot vsako leto je dogodek tudi letos privabil številne znane obraze. Iz prve vrste sta si manekenski debi hčerke Amalije ogledala tudi ponosna starša Nika Veger in Peter Poles.

"Tako je imela spremenjeni šminko in frizuro, da smo gledali, ali je to sploh ona ali ni. Navadno se zelo nežno in naravno naliči. Se mi zdi, da je lahko ponosna nase, mi smo pa tudi nanjo," je dejala Nika Veger.

"Mami mi je ravno danes zjutraj rekla, da sem kot majhna deklica neprestano govorila, da bom manekenka v Parizu. To je bil tak lep začetek, bomo pa videli, kam me ponese," je dodala njuna hči Amalija Veger Poles.