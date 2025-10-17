Na ljubljanski teden mode zvezdniki prišli po navdih: 'Sveže, zanimivo'

Teden mode v Ljubljano enkrat letno pripelje Pariz, Milano in New York - zadnje modne trende, povezane s kančkom ekstravagance. Kot vsako leto je dogodek tudi letos privabil številne znane obraze. Iz prve vrste sta si manekenski debi hčerke Amalije ogledala tudi ponosna starša Nika Veger in Peter Poles.
"Tako je imela spremenjeni šminko in frizuro, da smo gledali, ali je to sploh ona ali ni. Navadno se zelo nežno in naravno naliči. Se mi zdi, da je lahko ponosna nase, mi smo pa tudi nanjo," je dejala Nika Veger.
"Mami mi je ravno danes zjutraj rekla, da sem kot majhna deklica neprestano govorila, da bom manekenka v Parizu. To je bil tak lep začetek, bomo pa videli, kam me ponese," je dodala njuna hči Amalija Veger Poles.
- FOTO: Bobo
Med predstavniki staršev, ki so občudovali svoje otroke, je bila tudi igralka Tina Gorenjak. Njena hči Nina Barbara se je po ljubljanski modni brvi sprehodila že četrto leto. "Poleg tega pa so tukaj tudi izvrstne kreacije. Pohvalno, sveže, zanimivo," je povedala Tina Gorenjak.
Prvi dan ljubljanskega tedna mode je ponudil deset modnih revij. Obiskovalci pridejo po modni navdih, domov pa lahko odidejo tudi s kakšnim kosom. "Recimo, da sem prišla poiskat kaj za v omaro. Umetnost je subjektivna,"je poudarila pevka Masayah.
Na letošnji reviji svežina, drznost in eksperiment
Poseben del letošnjega programa je namenjen študentskim revijam, ki po mnenju organizatorjev prinašajo svežino, drznost in eksperiment. Študentske predstavitve povezujejo akademsko okolje in prakso ter obiskovalcem ponujajo vpogled v prihodnost domače mode.
Poleg študentskih predstavitev pa program dopolnjujejo razstave s področja modnega oblikovanja in ustvarjanja, povezanega z modo, okrogle mize in zanimiva sodelovanja.
Teden mode bo trajal vse do konca tedna, ko bodo v nedeljo podelili nagrade LJFW WOW.
