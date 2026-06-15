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Domača scena

Kako lahko premagate naš trio lovcev kviza Na lovu?

Ljubljana, 15. 06. 2026 07.44 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal
Janko Stankić

Snemanja druge sezone kvizaške uspešnice Na lovu že potekajo, hkrati pa ustvarjalci oddaje k prijavi na naši spletni strani 24ur.com vabijo vse, ki svoje znanje radi tudi preizkušate. Če ste se med spremljanjem prve sezone Na lovu tudi vi spraševali, če lahko premagate še tako ostre nasprotnike, kot je naš trio lovcev, je priložnost na dlani.

V studiu smo gostili lovca kviza Na lovu, Janka Stankića, ki tudi sam zelo rad preizkuša svoje znanje. Pretekli vikend se je na kvizu pomeril tudi z lovko Morano iz hrvaške različice kviza – za kakšne vrste tekmo znanja je šlo?

"Z Morano, Krešo, pa z Mladenom in še skoraj 2000 ljudmi s celega sveta, saj je to bilo svetovno kvizaško prvenstvo," nam je povedal Janko, ki se je uvrstil med najboljših 500. "Ja, komaj sem jih ujel. Sem imel kar srečo. Sicer glede na to, da se nisem veliko pripravljal, nisem mislil, čeprav je bil to moj cilj, ampak se je na koncu potem uresničilo," je priznal naš lovec.

Premagala ga je kolegica Morana, nam je razkril in dodal: "Za tri točke, kar je veliko. V tem rangu je to mogoče 50 ali 100 mest." Sicer pa ta prvenstva niso mačji kašelj, za lovca pa niso tako drugačna preizkušnja od tiste, ko v studiu on lovi tekmovalce kviza Na lovu, od tiste, ko nekdo preizkuša lovčevo znanje. "Tudi v oddaji se vedno počutim na preizkusu. Tudi tam moram pokazati nek nivo, zato ne bi rekel, da je zelo drugače," je dejal Janko.

Prijave ta kviz Na lovu so že odprte.

Z ekipo že snemajo drugo sezono kviza Na lovu. Kako so videti njegove priprave? "Predvsem gre za kakšne krajše kvize, ki obsegajo po 10 vprašanj, ki so na mednarodni ravni. Rešim jih približno dva do tri na dan. Potem na mesec še približno trije ali štirje tekmovalni kvizi, ki imajo po 100 vprašanj, včasih pa pobrskam še po arhivu starih kvizov ali pa le prosto brskam po spletu. Obiskovanje pub kvizov je v veliko manjši meri, kot bi si kdo mislil. Predvsem je to mikro treniranje po 20–30 minut na dan. Včasih imam čez vikend več časa in pri tem preživim več ur skupaj, ampak je bolj pomembna konsistenca," nam je odgovoril Janko.

Z domačega naslanjača gledalci kviza Na lovu uspešno osvajajo tisočake evrov – kako bi jih Janko spodbudil k prijavi?

"Nihče nima kaj izgubiti. Če imate radi kviz in želite kaj novega doživeti ali pa le videti, kako ste videti pred kamero ali vas zanima svet zabave, pridite. Malo se bomo pogovorili, se srečali in kaj novega izvedeli ter se pozabavali."

na lovu lovec kviz

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