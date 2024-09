Na mednarodnem tekmovanju za mlade šefe kar trije naši predstavniki

Slovenska kulinarika je dosegla nov neverjeten uspeh! Na najpomembnejšem mednarodnem tekmovanju mladih chefov S.Pellegrino Young Chef Academy bodo letos slovenske tekmovalne barve zastopali kar trije mladi kuharji, in sicer: Boštjan Volk, Matija Cotič in Pablo Donatio Falcon. Naši chefi bodo tako predstavljali kar petino vseh tekmovalcev v regijskem finalu za jugovzhodno Evropo in Mediteran.

Znana so imena, ki bodo na najpomembnejšem svetovnem tekmovanja za mlade chefe S.Pellegrino Young Chef Academy, zastopala slovenske tekmovalne barve. Letos bodo Slovenijo predstavljali kar trije mladi kuharji. To so Boštjan Volk z mentorjem Juretom Tomičem, Matija Cotič pod okriljem Tomaža Kavčiča in Pablo Donatio Falcon, katerega mentorica bo tamkajšnja chefinja Yvonne Melee Simon."Ko smo dobili obvestilo, nismo mogli verjeti. Naši chefi bodo predstavljali kar petino vseh tekmovalcev v regijskem finalu za jugovzhodno Evropo in Mediteran," navdušenja ob najavi te lepe novice ni skrivala Lili Vodušek, produktna vodja blagovne znamke S. Pellegrino za Slovenijo.

Mladi chef Matija Cotič.

Iz Slovenije se je tokrat na tekmovanje prijavilo devet kandidatov, za regijski finale so bili izbrani trije. "To je res neverjetno, saj našo regijsko konkurenco predstavljajo precej večje države, med njimi Hrvaška in Grčija. Slednja bo imela v regijskem finalu enega predstavnika, naša južna soseda žal nobenega. Če stvar pogledamo globalno, pa je še bolj neverjetna: tekmovalci iz države z dvema milijonoma prebivalcev bodo predstavljali skoraj dva odstotka vseh tekmovalcev," je še dodala.

Naši mladi kuharji se že pripravljajo na regijski finalni izziv, vsak od njih pa je navdih za tekmovalno jed iskal v sebi in v svojem domačem okolju. Matija Cotič je žirijo prepričal z jedjo, ki jo navdihuje tradicija Vipavske doline, Boštjanov navdih predstavlja domači gozd, Pablov navdih pa predstavlja poezija. "Gastronomija in poezija predstavljata dva izmed najlepših izrazov, ki jih je človeštvo razvilo za komunikacijo," pravi mladenič, ki ni Slovenec, saj njegove korenine segajo od Španije do Urugvaja ter od Venezuele do Italije, a dela v Sloveniji.

Jed Boštjana Volka: Jelen in buča