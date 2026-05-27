Na meji nevidnega letos v znamenju serije Stranger Things

Letos se je NMN odvijal v scenski podobi, ki jo je zaznamovala priljubljena televizijska serija Stranger things, celotno dogajanje pa je zaznamoval fantazijski literarni pridih.
Program je letos zaobjemal kar pet vsebinskih dvoran z raznolikimi točkami, od predavanj, okroglih miz in kvizov do predstavitev knjig in ustvarjalnih delavnic. Posebno pozornost sta požela osrednja gosta konvencije – pisatelja fantazijskega žanra Jonathan Stroud in Samantha Shannon. Pred nabito polno dvorano je Stroud občinstvo popeljal skozi proces ustvarjanja fantazijske literature, ki je prežeta s humorjem in jo lahko najdemo v njegovih knjižnih zbirkah Bartimaeus ter seriji Lockwood Co. Medtem pa nam je Samantha Shannon predstavila svet zmajev in mojstrsko prepletanje zgodb njenih uspešnic The Bone Season ter The Priory of the Orange Tree, hkrati pa je izkazala svoje navdušenje nad mestom zmajev – Ljubljano.
Med vrhunce programa je sodila predstavitev knjižnega znanstvenofantastičnega prvenca avtorja Igorja Harba – Ko zemlja zdrsne za obzorje, o katerem so na glavnem odru diskutirali Boštjan Gorenc – Pižama, Karmen Petrič in avtor dela Igor Harb. "Na meji nevidnega se klatim že od samega začetka in vsako leto rad pridem sem, ker tukaj so ljudje lahko tisto, kar hočejo. To je res eno odprto društvo, odprta druščina, kjer ni nekih negativnih predsodkov, ampak lahko izraziš tisto, kar si...", " je povedal Boštjan Gorenc - Pižama, podcaster, pisatelj, komik, prevajalec in gost na konvenciji.
Nedeljski večer je ponovno zaznamoval stand-up kviz, tokrat v posodobljeni različici. Geeksi 2, v režiji kolektiva KUD Kiks (Sašo Stare, Dino Kapetanovič, Nejc Šmid, Matjaž Peklaj in Rok Bohinc), je s humorjem in fanovsko energijo naravnost navdušil občinstvo. Pestro dogajanje je dopolnilo tudi predavanje dr. Noah Charneyja in dr. Svetlane Slapšak o pošastnih in čudovitih bitjih slovanskih mitov in legend, ki so bila ustvarjena kot hibridi ali kot pretirane različice resničnih živali.
Pravi spektakel se je odvijal tudi na cosplay prizorišču. V obeh dneh se je na cosplay catwalku predstavilo več kot 200 kostumiranih udeležencev, med njimi se je 18 posameznikov potegovalo za nagrade na cosplay tekmovanju. Nedelja pa se je znova odvila v barvah otroškega cosplaya, kjer se je na velikem odru predstavilo okrog 45 malih kostumiranih junakov, polnih domišljije in prikupnosti.
