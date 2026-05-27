Na meji nevidnega letos v znamenju serije Stranger Things

Letos se je NMN odvijal v scenski podobi, ki jo je zaznamovala priljubljena televizijska serija Stranger things, celotno dogajanje pa je zaznamoval fantazijski literarni pridih.

Program je letos zaobjemal kar pet vsebinskih dvoran z raznolikimi točkami, od predavanj, okroglih miz in kvizov do predstavitev knjig in ustvarjalnih delavnic. Posebno pozornost sta požela osrednja gosta konvencije – pisatelja fantazijskega žanra Jonathan Stroud in Samantha Shannon. Pred nabito polno dvorano je Stroud občinstvo popeljal skozi proces ustvarjanja fantazijske literature, ki je prežeta s humorjem in jo lahko najdemo v njegovih knjižnih zbirkah Bartimaeus ter seriji Lockwood Co. Medtem pa nam je Samantha Shannon predstavila svet zmajev in mojstrsko prepletanje zgodb njenih uspešnic The Bone Season ter The Priory of the Orange Tree, hkrati pa je izkazala svoje navdušenje nad mestom zmajev – Ljubljano.