Na ljubljanskem tednu mode kolekciji predstavili tudi Maja Štamol in Matea Benedetti

Maja Štamol je na modne brvi letos postavila plašče, za katere pravi, da so več kot zaščita pred mrazom.

"Ja, plašč je en tak osnovni bazični kos vsake garderobe in moje ženske, moje stranke in moje prijateljice ves čas tarnajo, da ne morejo kupiti kvalitetnega plašča, ki ga bodo nosile leta in leta. Tako je padla odločitev, da nastane kolekcija plaščev. 14 različnih modelov v osnovnih barvah, ki so dejansko kot bazični kos vsake ženske. Te plašče lahko spreminjaš z raznimi dodatki in nakitom, kar je bila osnova za kolekcijo," nam je povedala modna oblikovalka.

"Siva, kamel, črna barva. V bistvu ti za nek živobarvni plašč ne daješ več denarja, če pa je v osnovni barvi, pa se odločiš in kupiš," še dodaja Štamol.

Matea Benedetti, ki je znana po trajnostni modi, pa se je odločila, da uporabi pločevinke piva.

"Vedno rada ustvarjam tudi iz določenih odpadkov oziroma materialov, ki jim podaljšam življenjsko dobo ali jim dam neko drugo obliko. Največkrat jih povzdigujem v visokomodna oblačila, ker je veliko ročnega dela, in eden od odpadkov, za katerega sem se odločila, so tudi odpadne pločevinke piva, iz katerih smo izdelali več kot 5000 krogcev in jih ročno prišili na dve visokomodni obleki – en je bil suknjič, druga pa obleka. Je pa bilo to v sklopu Evropske prestolnice kulture, ki se je potem prenesla na ljubljanski teden mode," pa nam je o svoji kolekciji povedala Benedetti.