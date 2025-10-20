Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Domača scena

Na ljubljanskem tednu mode kolekciji predstavili tudi Maja Štamol in Matea Benedetti

Ljubljana, 20. 10. 2025 07.44 | Posodobljeno pred 47 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Polona Jambrek
Komentarji
6

Na ljubljanskem tednu mode sta svoje kreativne modne stvaritve predstavili tudi priznani slovenski modni oblikovalki Maja Štamol in Matea Benedetti. Maja je damam za hladne dni predstavila ideje za plašče, Matea pa se je v svojem poslanstvu trajnosti tokrat lotila ustvariti modno opravo iz pločevink piva.

Maja Štamol je na modne brvi letos postavila plašče, za katere pravi, da so več kot zaščita pred mrazom. 

"Ja, plašč je en tak osnovni bazični kos vsake garderobe in moje ženske, moje stranke in moje prijateljice ves čas tarnajo, da ne morejo kupiti kvalitetnega plašča, ki ga bodo nosile leta in leta. Tako je padla odločitev, da nastane kolekcija plaščev. 14 različnih modelov v osnovnih barvah, ki so dejansko kot bazični kos vsake ženske. Te plašče lahko spreminjaš z raznimi dodatki in nakitom, kar je bila osnova za kolekcijo," nam je povedala modna oblikovalka.

"Siva, kamel, črna barva. V bistvu ti za nek živobarvni plašč ne daješ več denarja, če pa je v osnovni barvi, pa se odločiš in kupiš," še dodaja Štamol.

Matea Benedetti, ki je znana po trajnostni modi, pa se je odločila, da uporabi pločevinke piva. 

"Vedno rada ustvarjam tudi iz določenih odpadkov oziroma materialov, ki jim podaljšam življenjsko dobo ali jim dam neko drugo obliko. Največkrat jih povzdigujem v visokomodna oblačila, ker je veliko ročnega dela, in eden od odpadkov, za katerega sem se odločila, so tudi odpadne pločevinke piva, iz katerih smo izdelali več kot 5000 krogcev in jih ročno prišili na dve visokomodni obleki – en je bil suknjič, druga pa obleka. Je pa bilo to v sklopu Evropske prestolnice kulture, ki se je potem prenesla na ljubljanski teden mode," pa nam je o svoji kolekciji povedala Benedetti.

maja štamol matea benedetti ljubljanski teden mode
Naslednji članek

Alenka Godec na modni pisti: To je poseben izziv

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medŠihtom
20. 10. 2025 08.17
+1
hahahahahahaha, krneki podolgem in počez navlečeno. se poznajo stoletja dunajskih konjušnic.
ODGOVORI
1 0
devlon
20. 10. 2025 08.16
+2
Neko trans modo furata
ODGOVORI
2 0
NeXadileC
20. 10. 2025 08.11
+1
Premirje v Gazi še velja, dokler streljajo Iraelci le...
ODGOVORI
1 0
Abica
20. 10. 2025 08.31
To je zdaj nova definicija premirja, 45 mrtvih, vendar to ni vojna...
ODGOVORI
0 0
asgard
20. 10. 2025 08.09
+2
Do sedaj imam sledilce samo na FB. Če bi kdaj oblekel kako obleko katero skreirajo ti oblikovalci bi imel še v realnem življenju par sledilcev. Verjetno bi za mano hodilo par ljudi iz psihiatrije z prisilinim jopičem v rokah.
ODGOVORI
2 0
CabezaDeTopo
20. 10. 2025 08.04
+1
Hahaha Slovenci in moda so kot krava in sedlo: ne gre!
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306