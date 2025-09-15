Na modni reviji Matee Benedetti se je sprehodil MasterChefovec Luka Pangos

Ko na modni pisti svoj prostor dobijo zgodbe kitov, ko se modna revija spremeni v umetniški spektakel s pomenljivimi podtoni, potem je jasno, da gre za enega od dogodkov Matee Benedetti, vrhunske slovenske modne oblikovalke in kostumografinje. Novogoriška mestna hiša se je ob tem spremenila v modno pisto, ki je ponudila enega od vrhuncev letošnje Evropske prestolnice kulture.
Po modni pisti pa se je sprehodil tudi MasterChef zmagovalec Luka Pangos. "Kuhanju posvečam veliko več časa in energije kot delu manekena. Zato mislim, da je to moje pravo področje, profesionalno in kot hobi doma. Delo manekena je zabavno in prek tega sem spoznal veliko zanimivih ljudi, nikoli si pa nisem želel kariere v tem svetu in nikoli me ni to zares izpopolnjevalo. Mi je pa dalo ogromno zanimivih izkušenj, ki mi pridejo prav tudi v kuhariji, sploh zato, ker veliko kuham pred kamero in ljudmi," nam je zaupal.
Vrhunski kuhar se tako dobro znajde tudi v svetu mode. "Prvič sem se na reviji sprehodil pred 9 leti. Kontaktiral me je lastnik ene agencije, če bi se preizkusil na manjši reviji v Celju. Bilo je super in temu je sledilo še kar nekaj projektov, ki so mi pomagali pri grajenju samozavesti in navadil sem se nastopanja pred kamero. Najbolj od vsega pa sem hvaležen, da sem na tej reviji spoznal svojo punco, s katero sva še vedno skupaj in tokrat sva po 9 letih spet skupaj nastopila na reviji. Na polno sva obujala spomine," je dejal.
Kljub skoraj desetletju izkušenj ga je modna revija slovenske oblikovalke popolnoma navdušila. "V soboto sem bil del najboljše revije v svoji skromni karieri. Mislim, da lahko govorim o presežkih glede celotnega šova, vseh nastopajočih in vizualij. Vzdušje je bilo sproščeno, a hkrati nabito z energijo. Res sem užival in tudi odzivi obiskovalcev so bili fantastični. Za kakšno tako revijo z veseljem še kakšen vikend odložim kuhalnico," je povedal za 24ur.com in dodal:"Po reviji pa moram res izpostaviti, kako dobro sem se počutil v oblekah, ki jih je ustvarila. Nosljivi in udobni kroji, iz naravnih in recikliranih materialov, pridobljenih z najnovejšimi trajnostnimi tehnologijami. Ostal sem navdušen in sklenil, da se mora v moji omari znajti en kos iz zadnje kolekcije. Najbolj so me navdušili plašči iz umetnega usnja, ki so narejeni iz ostankov oliv. Material mi je celo bolj všeč kot pravo usnje."
Ker se v kuhinji ne more močno modno izražati, si zato privošči v zasebnem življenju. "V kuhinji ni prostora za neko modno izražanje in tudi v zasebnem življenju moram reči, da ne dajem preveč velike pozornosti na najnovejše trende. Rad sem urejen in oblečen priložnosti primerno, ampak kupujem obleke, ki so mi všeč in v katerih se udobno počutim. Pazim pa predvsem na to, da kupim samo to, kar potrebujem, in to, kar bom pogosto nosil, kupim kakovostno. Zadnja leta sploh rad zahajam v second hand trgovine z oblačili, ker sem razočaran nad kakovostjo in obnašanjem velikih ter priznanih modnih znamk. Vedno bolj se trudim kupovati tudi obleke, ki so nastale v Sloveniji in so plod naših oblikovalcev. Na prvem mestu pa je izbira naravnih materialov," je povedal Pangos.
Iz preprog v Cannesu in Benetkah so tako trajnostna oblačila s podpisom Matee Benedetti zaživela tudi v Novi Gorici, ovita v preplet čutne glasbe, dovršenih gibov, živalskih zgodb in globoke sporočilnosti. "Kako v bistvu preživeti na našem planetu, kako postati bolj zavestni, bolj odgovorni, zato je cel spektakel posvečen človeku in planetu in zato je v bistvu cela zgodba, od četrte industrijske revolucije, do kitov in gozdov in do v bistvu rešitev." Matea Benedetti, trajnostna modna oblikovalka in kostumografinja.
Ta se kaže skozi renesančni preporod v modi, kot eni od onesnaževalk planeta, v viziji ozaveščene prihodnosti s trajnostnimi inovacijami. Blagovna znamka Benedetti Life tako ponuja usnje iz oliv in ananasa, tkanine iz alg, evkaliptusa, odpadkov in recikliranih virov. V eni takšnih je v soboto blestela tudi slovenska primadona. "Prvič sem jo nosila v Križankah ob svoji 40-letnici. Seveda mi je všeč Matea, z velikim veseljem sem se dogovorila z njo, ker je ekološko naravnana," je dejala pevka in manekenka Helena Blagne.
"Na povabilo Benedetti sem se odzval zato, ker me navdihuje njen dizajn, kreativnost in poslanstvo. Predvsem njena misija trajnostne mode, ker se mi zdi, da smo s hitro modo zapluli v popolnoma napačno smer in mislim, da se moramo vsi skupaj truditi osveščati ljudi o tem, kakšen odtis hitra moda pušča na okolju," je dejal Luka Pangos.
Pod spektakel se je podpisal režiser Nikola Zavišić, nastopili so plesalci MN Dance Company in Boris Benko iz dua Silence, glasbo je ustvaril Anže Igličar. V uvodu so podelili nagrade mladim oblikovalcem natečaja "From Waste to Beauty." "Meni je Matea všeč kot človek, mi je všeč njena vizija, mi je všeč to, da verjame, da skupaj lahko gradimo boljšo prihodnost," je dejala igralka in manekenka Lara Komar. Takšno, kjer moda ni le trend, temveč trajnostna transformacija.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.