Na modni reviji Matee Benedetti se je sprehodil MasterChefovec Luka Pangos

Ko na modni pisti svoj prostor dobijo zgodbe kitov, ko se modna revija spremeni v umetniški spektakel s pomenljivimi podtoni, potem je jasno, da gre za enega od dogodkov Matee Benedetti , vrhunske slovenske modne oblikovalke in kostumografinje. Novogoriška mestna hiša se je ob tem spremenila v modno pisto, ki je ponudila enega od vrhuncev letošnje Evropske prestolnice kulture.

Po modni pisti pa se je sprehodil tudi MasterChef zmagovalec Luka Pangos. "Kuhanju posvečam veliko več časa in energije kot delu manekena. Zato mislim, da je to moje pravo področje, profesionalno in kot hobi doma. Delo manekena je zabavno in prek tega sem spoznal veliko zanimivih ljudi, nikoli si pa nisem želel kariere v tem svetu in nikoli me ni to zares izpopolnjevalo. Mi je pa dalo ogromno zanimivih izkušenj, ki mi pridejo prav tudi v kuhariji, sploh zato, ker veliko kuham pred kamero in ljudmi," nam je zaupal.

Vrhunski kuhar se tako dobro znajde tudi v svetu mode. "Prvič sem se na reviji sprehodil pred 9 leti. Kontaktiral me je lastnik ene agencije, če bi se preizkusil na manjši reviji v Celju. Bilo je super in temu je sledilo še kar nekaj projektov, ki so mi pomagali pri grajenju samozavesti in navadil sem se nastopanja pred kamero. Najbolj od vsega pa sem hvaležen, da sem na tej reviji spoznal svojo punco, s katero sva še vedno skupaj in tokrat sva po 9 letih spet skupaj nastopila na reviji. Na polno sva obujala spomine," je dejal.

Kljub skoraj desetletju izkušenj ga je modna revija slovenske oblikovalke popolnoma navdušila. "V soboto sem bil del najboljše revije v svoji skromni karieri. Mislim, da lahko govorim o presežkih glede celotnega šova, vseh nastopajočih in vizualij. Vzdušje je bilo sproščeno, a hkrati nabito z energijo. Res sem užival in tudi odzivi obiskovalcev so bili fantastični. Za kakšno tako revijo z veseljem še kakšen vikend odložim kuhalnico," je povedal za 24ur.com in dodal:"Po reviji pa moram res izpostaviti, kako dobro sem se počutil v oblekah, ki jih je ustvarila. Nosljivi in udobni kroji, iz naravnih in recikliranih materialov, pridobljenih z najnovejšimi trajnostnimi tehnologijami. Ostal sem navdušen in sklenil, da se mora v moji omari znajti en kos iz zadnje kolekcije. Najbolj so me navdušili plašči iz umetnega usnja, ki so narejeni iz ostankov oliv. Material mi je celo bolj všeč kot pravo usnje."