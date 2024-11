Na najglasnejši radijski postaji v Sloveniji bo odslej kraljevala Jana Morelj

"Živel rock, končno smo tu med vami. Zadnji meseci so bili konkretno delovni in v celoti posvečeni temu projektu. Moje življenje že od zgodnjih let predstavlja ravno to, ljubezen do glasbe, sploh do rocka. In zato sem še toliko bolj vesela in ponosna, da vam lahko predstavim Radio 1 Rock. Zagotovo najbolj energičen in najbolj glasen radio, ki obožuje trše ritme in ima nabrušen jezik ter pove tisto, kar si misli naravnost v obraz. In takšna je tudi rock glasba, je upor proti sistemu, je način razmišljanja, je sprememba, ki vodi na bolje, ki premika in premakne svet. Je svoboda, na krilih katere lahko sanjaš in uresničiš, kar si zamisliš. Je provokacija, ustvarjalnost. Rock je zame nekaj najboljšega, iskrenega in prvinskega, je zatočišče, je sprostitev, je življenje. Od danes dalje smo tukaj za vas, dajemo vam le najboljše," je z uvodnim govorom poslušalce in povabljence navdušila Moreljeva. Nato so se na njenem kavču zvrstili številni gostje, ki so popestrili program v živo.

Še pred dogodkom pa je zjutraj obiskala tudi ekipo Denis Avdić Showa in jim zaupala, kako se počuti."Na začetku sem mislila, da mi bo kar glavo odtrgalo, toliko je bilo vsega. Pokalo bo, ogromno bo gostov in tega se zelo veselim. Vesela sem, da bom imela v programu več te jezne muzike, kot se Avdić rad pošali," je priznala v smehu.

Jano so nato v njenem studio obiskali tako Avdić kot tudi Miha Deželak in Lara Tošić.