Na obisku v Sloveniji najboljši sommelier sveta Raimonds Tomsons

V okviru jubileja so člani društva v torek na dvorcu Zemono organizirali slovesen dogodek, na katerem so se najboljšemu sommelierju na svetu predstavili slovenski vinarji in gostinci. Ob tem jubileju je Valentin Bufolin, predsednik društva, izpostavil pomen tega članstva, ki Sloveniji prinaša veliko priložnosti za izmenjavo strokovnih sommelierskih znanj, spoznavanja trendov ter pomembnih mednarodnih povezav. "Sloveniji še vedno manjka institucionalna rešitev za vinsko promocijo doma in v tujini," je med drugim poudaril.