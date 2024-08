Na odru Cankarjevega doma bo nastopila primabalerina Svetlana Zaharova

Jutri bodo v Cankarjevem domu nastopili izjemni umetniki, med njimi primabalerina Svetlana Zaharova , ki že od leta 2003 navdušuje kot članica State Academic Bolshoi Theatre from Russia (Akademskega državnega Bolšoj teatra iz Rusije). Znana je po svoji vrhunski tehniki in dramatičnih interpretacijah, ki ji prinašajo svetovno hvalo. Na odru se ji bodo pridružili drugi vrhunski baletniki iz Bolšoj teatra, kot sta Artemij Beljakov , ki poleg plesne kariere izstopa tudi kot koreograf, in Kristina Kretova, ki s svojo močno odrsko prezenco uveljavlja klasiko na nov način. Med nastopajočimi bo tudi Igor Cvirko , ki je od leta 2022 glavni plesalec omenjenega teatra in prejemnik zlatega odličja na mednarodnem baletnem tekmovanju v Varni.

Ljubljana Festival je Svetlana Zaharova obiskala prvič pred petimi leti, po čem si ga je najbolj zapomnila? "Bil je velik uspeh. Jaz sem bila zelo zadovoljna, moji prijatelji tudi. Občinstvo mi je ostalo v spominu kot srčno, predvsem pa sem se počutila na odru zelo dobro, zato se res veselim jutrišnjega nastopa," je dejala primabalerina in dodala: "Zelo sem ponosna, da bom ponovno nastopila na enem najbolj pomembnih in znanih festivalov v Evropi."

Svetlana pleše že od malih nog. "Balet sem začela trenirati pri 10 letih v baletni šoli. Po eni strani je bilo zelo težko, zasvojil pa me je občutek, ki sem ga dobila na odru med nastopom. Prav zaradi tega občutka sem se v to zvrst plesa zaljubila," je povedala. Svetlana si želi, da njen nastop obišče čim več ljudi, saj pripravlja posebno koreografijo, ki bo združevala klasičen in moderni stil. Več pa ni želela razkriti, saj želi presenetiti obiskovalce.

Baletniki bodo v dveh delih večera tako prikazali sklop najizrazitejših del iz klasičnega in sodobnega baleta. Občinstvo bo najprej imelo priložnost videti čarobne odlomke iz Labodjega jezera Mariusa Petipe in Rudolfa Nurejeva ter Caravaggia Maura Bigonzettija. Nato pa še dela iz 20. in 21. stoletja, vključno z Diamonds pas de deux Georga Balanchina, dvema koreografijama Artemija Beljakova – Variacijami na anatolijsko ljudsko pesem in Zgodovino tanga, Carmen Rolanda Petita, odlomkom iz Spartaka Jurija Grigoroviča ter romantičnim repertoarjem Labod Michela Fokina in Pas de deux iz Don Kihota Ludwiga Minkusa.