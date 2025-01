Na odru Drame SNG Maribor premiero Jančarjeva In ljubezen tudi

"Super je bila predstava, res je bilo lepo. Čudoviti igralci in ne moreš se načuditi, koliko ti ljudje imajo znanja. Recimo toliko teksta si zapomniti za tri ure, to je neverjetno," nam je povedal eden od gledalcev predstave.

"Mislim, da je publika zelo dobro sprejela takšno temo in to našo predstavo, našo percepcijo. Tudi sama vojna je mogoče nekaj, kar danes ni več tako referenčno za mojo generacijo, ampak v resnici pa tema, kot taka, je. Vojne so vsepovsod, življenja trpijo in je veliko enačajev, ki jih lahko potegnemo med tistim časom takrat, med Jančarjevo zgodbo in med časom, ki ga živimo danes," nam je povedal igralec Žan Koprivnik.

"Vem, da bodo to predstavo si ogledali maturanti in zaradi tega vem, da je to še toliko bolj pomembno, da jih potegnemo v zgodbo in jim predstavimo, o čem ta roman, ki ga bodo imeli na maturi, tudi govori," pa je povedala igralka Gaja Filač.

"Se mi zdi, da je roman napisan kot bi gledali film. V nekem času, ki pa hkrati govori tudi o času, ki ga danes živimo in to je tudi na nek način skušala zaobjeti ta naša predstava," je povedal režiser Luka Marce.

"To so razpotja, pred katerimi se znajde vsak človek in odločitve so včasih popolnoma napačne, včasih prave, ampak zmeraj zelo težke in s hudimi posledicami za posameznikova življenja. Zgodovina in politika nista abstraktni temi. Določata življenje posameznikov," pa je dejal pisatelj Drago Jančar.