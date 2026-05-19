Na odru Evrovizije tudi slovenski plesalec Matic Zadravec

Slovenski plesalec Matic Zadravec je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram delil posnetek sobotnega nastopa na odru velikega evrovizijskega finala, kjer je skupaj s preostalimi plesalci nastopil ob nastopu z lanskoletnim evrovizijskim zmagovalcem JJ-jem.

"Epski trenutek! Ta pesem, ta oder, ta ekipa in ta koreografija. Resnično se je vse združilo. To bom cenil," je zapisal pod objavo in se zahvalil celotni ekipi. "Še vedno predelujem celotno izkušnjo," je dodal v drugi objavi.

Maticu sicer evrovizijski oder ni tuj - lani je na njem nastopil skupaj s Klemnom Slakonjo, leta 2013 pa s Hannah Mancini. S številnimi glasbeniki, ki so kasneje zastopali Slovenijo na tekmovanju, je sodeloval tudi v času nacionalnega predizbora.