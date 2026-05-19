Domača scena

Na odru Evrovizije tudi slovenski plesalec Matic Zadravec

Dunaj, 19. 05. 2026 18.57 pred 1 uro 1 min branja 3

E.M.
Matic Zadravec z lanskoletnim zmagovalcem JJ-jem

Evrovizijski finale je bil začinjen tudi s slovensko noto. Z lanskoletnim zmagovalcem JJ-jem, ki je v času glasovanja priredil razkošno točko, v kateri je zopet zapel pesem, ki mu je prinesla kristalni mikrofon, je na odru stal tudi slovenski plesalec Matic Zadravec, ki mu evrovizijski oder ni tuj - lani je na njem nastopil skupaj s Klemnom Slakonjo, leta 2013 pa s Hannah Mancini.

Slovenski plesalec Matic Zadravec je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram delil posnetek sobotnega nastopa na odru velikega evrovizijskega finala, kjer je skupaj s preostalimi plesalci nastopil ob nastopu z lanskoletnim evrovizijskim zmagovalcem JJ-jem. 

"Epski trenutek! Ta pesem, ta oder, ta ekipa in ta koreografija. Resnično se je vse združilo. To bom cenil," je zapisal pod objavo in se zahvalil celotni ekipi. "Še vedno predelujem celotno izkušnjo," je dodal v drugi objavi. 

Maticu sicer evrovizijski oder ni tuj - lani je na njem nastopil skupaj s Klemnom Slakonjo, leta 2013 pa s Hannah Mancini. S številnimi glasbeniki, ki so kasneje zastopali Slovenijo na tekmovanju, je sodeloval tudi v času nacionalnega predizbora.

KOMENTARJI3

Noleani
19. 05. 2026 20.13
Drugo leto pošljemo svoje predstavnike, da nam ne bo potrebno iskati slovencev pri tujih izvajalcih. Problem rešen.
prince of persia
19. 05. 2026 19.58
Gayovizija
abmam
19. 05. 2026 19.10
A je to sploh pohvalno, ko je pa 5 držav bojkotiralo to nagnusno prireditev?
