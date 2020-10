Protikoronski ukrepi so ljubljanski operi prinesli veliko težav, a tudi ustvarjalne rešitve, ki so zahtevale veliko vaj. Tako so premierno predstavili dve operni deli, na odru pa sta spet stali tudi Nuška Drašček in Ana Dežman. Pri izvedbi je poseben izziv predstavljalo upoštevanje varnostne razdalje, člani zbora pa so tudi na odru nosili zaščito.