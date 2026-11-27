Največji domači rock zasedbi se bosta glasbeno pomerili v več krogih, ki pa se bodo tematsko med seboj nekoliko razlikovali. Pri tem bosta izvajali lastne skladbe, pesmi nasprotne skupine in nekaj priredb, povabili pa sta tudi nekaj gostov. Po napovedih organizatorjev bosta skupini pokazali, v čem sta posebni in kje so njune stične točke.

Koncert bo potekal deset let po prvem srečanju obeh skupin v Stožicah. V obeh zasedbah se strinjajo, da bo od tistega izpred desetletja drugačen tudi zato, ker sta zdaj oba benda deset let starejša in bogatejša za več izkušenj. Vmes pa so ustvarili tudi veliko nove glasbe. Njihov nastop bosta uvedli skupini De vu in Yoko Nono.