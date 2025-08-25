Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Domača scena

Na Panču nastopila kanadska zvezdnica Renée Percy

Ljubljana, 25. 08. 2025 11.07 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ota Širca Roš , E.M.
Komentarji
0

Renée Percy, kanadska igralka in večkrat nagrajena komičarka, ki je nastopala na vseh večjih ameriških televizijah in delila oder z legendami, kot je Jay Leno, je nastopila na festivalu stand-up komedije Panč na Ljubljanskem gradu.

Festival stand-up komedije Panč je obiskala Renée Percy, zvezdnica serije Degrassi High, stand-up komičarka z več kot 70 oglasi v Kanadi in ZDA, zmagovalka Canadian Comedy Award in avtorica komičnega albumom, ki je bil številka ena na pretočni platformi iTunes.

"Ko sem bila stara približno 13, sem morala prvič nastopiti s stand-upom. Bilo me je tako strah, da sem si skušala med vrati zlomiti roko, samo da bi ne bi bilo treba na oder. Pa vendar sem šla sem na oder in takrat me je zgrabilo, tisti dan, ko sem izvabila prvi smeh. Bilo je kot droga in ugotovila sem, da potrebujem še," nam je zaupala komedijantka. Igranje ji je sicer všeč, a "ko delaš stand-up, si sam. In če je dobro, si dober samo ti, če je zanič, si zanič samo ti. Tveganje je večje, ampak je tudi nagrada višja. In še takoj veš, ali si občinstvu všeč ali ne." V prisevku preverite, ali bi se komedijantka preselila v Slovenijo in kaj jo je tukaj ob obisku navdušilo.

Renée Percy je nastopala na vseh večjih ameriških televizijah, od televizij NBC, CBS in ABC, pa do televizijskih mrež FOX, Disney, Nickelodon in FX. Oder je delila z legendami, kot so Jay Leno, Jeff Garlin, Craig Robinson, Preacher Lawson, Jamie Kennedy, Orny Adams, Michael Rapaport, Yakov Smirnoff in Bill Burr, nastopila pa je tudi v pogovorni oddaji Jimmy Kimmel Live.

Preberi še Otvoritev 18. Panča poskrbela za salve smeha

Ustanovitelj festivala Andrej Težak - Tešky je z ekipo ob polnoletnosti festivala pripravil poseben program s številnimi drobnimi presenečenji, ki pritičejo praznovanju prelomne obletnice. Avtorica grafične podobe in koordinatorka nastopajočih Maja Monrue pa je dodala, da je "Panč dozorel v več pomenih, predvsem pa bo prvič po več letih spet dal priložnost, da pokažejo svoj potencial, tudi večjemu številu mladih komikov - kar je že ves čas eno glavnih poslanstev tega projekta."

Renée Percy panč stand-up
Naslednji članek

Začetek 28. mednarodnega festivala Mladi levi

SORODNI ČLANKI

Festival Panč tudi letos s številnimi znanimi imeni

Za salve smeha je ponovno poskrbel festival stand up komedije Panč

Večer brez cenzure med občinstvom požel veliko šokiranih vzdihov

Cene Prevc 'skočil' na Panč: zakaj se je orel lotil komedije?

17. panč festival odprli znani obrazi

Začenja se 17. festival stand-up komedije

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110