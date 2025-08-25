Na Panču nastopila kanadska zvezdnica Renée Percy

Festival stand-up komedije Panč je obiskala Renée Percy, zvezdnica serije Degrassi High, stand-up komičarka z več kot 70 oglasi v Kanadi in ZDA, zmagovalka Canadian Comedy Award in avtorica komičnega albumom, ki je bil številka ena na pretočni platformi iTunes.

"Ko sem bila stara približno 13, sem morala prvič nastopiti s stand-upom. Bilo me je tako strah, da sem si skušala med vrati zlomiti roko, samo da bi ne bi bilo treba na oder. Pa vendar sem šla sem na oder in takrat me je zgrabilo, tisti dan, ko sem izvabila prvi smeh. Bilo je kot droga in ugotovila sem, da potrebujem še," nam je zaupala komedijantka. Igranje ji je sicer všeč, a "ko delaš stand-up, si sam. In če je dobro, si dober samo ti, če je zanič, si zanič samo ti. Tveganje je večje, ampak je tudi nagrada višja. In še takoj veš, ali si občinstvu všeč ali ne." V prisevku preverite, ali bi se komedijantka preselila v Slovenijo in kaj jo je tukaj ob obisku navdušilo.

Renée Percy je nastopala na vseh večjih ameriških televizijah, od televizij NBC, CBS in ABC, pa do televizijskih mrež FOX, Disney, Nickelodon in FX. Oder je delila z legendami, kot so Jay Leno, Jeff Garlin, Craig Robinson, Preacher Lawson, Jamie Kennedy, Orny Adams, Michael Rapaport, Yakov Smirnoff in Bill Burr, nastopila pa je tudi v pogovorni oddaji Jimmy Kimmel Live.