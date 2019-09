Na POP Promenadi zvezde znova zasijale

Dvajset let mineva od prvega klika na spletno stran 24ur.com in deset let od začetka videoteke na zahtevo VOYO. In prav te dosežke smo skupaj s poslovnimi partnerji in medijskimi obrazi proslavili v Železniškem muzeju, kjer so goste na glasbeno popotovanje popeljali tudiMurat in Jose, Trkajin Zlatko.