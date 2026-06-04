Na POP TV tudi letos izmenjevalnica oblačil

Na Pro Plusu je tudi letos prvi junijski teden rezerviran za Teden za prihodnost, v sklopu katerega je četrtek rezerviran za izmenjevalnico oblačil, kjer so zaposleni lahko prinesli oblačila, ki jih ne nosijo več, in jim omogočili novo priložnost.

Pri izmenjevalnici sta letos aktivno sodelovala tudi novinarja Alen Podlesnik in Simon Vadnjal, ki sta nekaj kosov prinesla iz svojih domačih omar, domov pa odkorakala z lepo ohranjenimi pridobitvami iz druge roke.

Četrtek je minil tudi v luči prostovoljstva – zaposleni so sodelovali pri urejanju parka Mladinskega zdravilišča Debeli rtič, kamor bodo že kmalu prispeli prvi otroci. "Teden za prihodnost je postal pomemben del naše kulture in dokaz, da lahko trajnostne spremembe gradimo postopoma, a s konkretnimi dejanji. Veseli nas, da projekt vsako leto raste in povezuje vedno več sodelavcev," je povedal Miha Kirn, vodja ESG projektov na Pro Plus in RTL Hrvaška.