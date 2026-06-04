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Domača scena

Na POP TV tudi letos izmenjevalnica oblačil

Ljubljana, 04. 06. 2026 17.17 pred 21 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik E.M.
Teden za prihodnost - izmenjevalnica oblačil

Skrb za prihodnost se začne tukaj in zdaj, tega načela se že leta držimo v naši medijski hiši. Zelene in trajnostne vrednote še posebej aktivno spodbujamo med tradicionalnim Tednom za prihodnost, v sklopu katerega smo tudi letos organizirali izmenjavo oblačil iz druge roke, ekološko mobilnost smo spodbujali s servisiranjem koles in souporabo avtomobilov, prvič pa smo si privoščili tudi tradicionalen slovenski zajtrk, pri katerem ni manjkalo domačega kruha, masla, jabolk in medu.

Na Pro Plusu je tudi letos prvi junijski teden rezerviran za Teden za prihodnost, v sklopu katerega je četrtek rezerviran za izmenjevalnico oblačil, kjer so zaposleni lahko prinesli oblačila, ki jih ne nosijo več, in jim omogočili novo priložnost.

Pri izmenjevalnici sta letos aktivno sodelovala tudi novinarja Alen Podlesnik in Simon Vadnjal, ki sta nekaj kosov prinesla iz svojih domačih omar, domov pa odkorakala z lepo ohranjenimi pridobitvami iz druge roke.

Četrtek je minil tudi v luči prostovoljstva – zaposleni so sodelovali pri urejanju parka Mladinskega zdravilišča Debeli rtič, kamor bodo že kmalu prispeli prvi otroci. "Teden za prihodnost je postal pomemben del naše kulture in dokaz, da lahko trajnostne spremembe gradimo postopoma, a s konkretnimi dejanji. Veseli nas, da projekt vsako leto raste in povezuje vedno več sodelavcev," je povedal Miha Kirn, vodja ESG projektov na Pro Plus in RTL Hrvaška.

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Teden za prihodnost je del širših ESG-prizadevanj Pro Plusa in njihove matične družbe CME, s katerimi v 6 državah, kjer je skupina CME prisotna, spodbujajo trajnostne prakse, prostovoljstvo, odgovorno ravnanje in aktivno vključevanje zaposlenih v ustvarjanje boljše prihodnosti.

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