Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Na pop-up dogodku so se znani televizijski obrazi družili z gledalci

Ljubljana, 24. 02. 2026 17.35 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal Anastasija Jović
Nuša Lesar in Domen Kljun

Poleg prvega predvolilnega soočenja je včeraj v Kopru navdušil tudi sveži koncept pop-up dogodka POP za mimoidoče in domačine. Na Ukmarjevem trgu sta se z našimi gledalci - tokrat ne le prek ekranov - družila voditeljica Nuša Lesar in novinar Aleksander Pozvek, pisanje avtogramov je v družbi oboževalcev tam vadil tudi zmagovalec šova Slovenija ima talent - Domen Kljun.

Na Ukmarjevem trgu sta se z našimi gledalci - tokrat ne le prek ekranov - družila voditeljica Nuša Lesar in novinar Aleksander Pozvek, ob jedi in pijači so gledalci naših programov ustvarjalcem zastavljali vprašanja, izkoristili trenutek za kakšen selfi, tudi obraze naših šovov so mimoidoči spoznali v živo. S Koprčani sta se do večera družila zmagovalec šova Slovenija ima talent Domen Kljun in nekdanja tekmovalka šova Nina Sirk, ki deluje pod umetniškim imenom ÄNEN, vse pa so navdušile s soncem obsijane lepote naše Obale.

Aleksander Pozvek
Aleksander Pozvek
FOTO: POP TV

"Drugače je. Morje, sonce, dobri ljudje tukaj. Mi ves čas govorimo, da je naša služba tudi v bistvu naš hobi in gre to z roko v roki," nam je o vzdušju in dogodku povedal kolega Pozvek.

Prijavnice za novo sezono šova Slovenija ima talent so že odprte!

"Od Talentov, ko sem zmagal, sem spoznal že vse slovenske glasbenike in se družil z njimi tudi izven odrov. Od takrat, odkar sem nastopal na odru Talentov in do danes, se je moje življenje čisto spremenilo in obrnilo na glavo. Nisem pričakoval tega," pa nam je povedal Domen Kljun, ki je v šovu Slovenija ima talent slavil leta 2023.

"Mislim, da je zelo pomembno, da vsak večer ali pa vsak dan, prihajamo k njim v dnevno sobo, ampak vseeno obstaja distanca. Tukaj pa ni te distance. Prišli smo k njim na trg. To ne bo samo tukaj, ampak tudi v Kranju, Novem mestu, v Mariboru in Ljubljani. Mogoče bom sedaj zvenel kot politik, ampak res je pomembno, da ljudi vidiš iz oči v oči in jim stisneš roko. Potem se splete neka drugačna vez med nami, ustvarjalci televizijskega programa, in gledalci," pa še meni Pozvek.

pop-up dogodek tečevizijski obrazi druženje

Zala Djuric potrdila veselo novico: Postala sem mama

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kako praznovati dan, ki ga ni?
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec je postal neprepoznaven
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
Olajšal mu je zadnje mesece življenja
Olajšal mu je zadnje mesece življenja
vizita
Portal
Mentalna izčrpanost: znaki, ki jih ljudje najpogosteje ignorirajo
Kupila ponarejen Ozempic in skoraj umrla
Kupila ponarejen Ozempic in skoraj umrla
Zakaj se pojavi nenadna vrtoglavica
Zakaj se pojavi nenadna vrtoglavica
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
cekin
Portal
S 1. marcem višji socialni transferji - otroški dodatki, štipendije ...
Tabela: Toliko več bodo plačani poslanci v novem mandatu
Tabela: Toliko več bodo plačani poslanci v novem mandatu
Evropa ima vse večji premoženjski razkorak: kje so najbogatejši in kje najrevnejši?
Evropa ima vse večji premoženjski razkorak: kje so najbogatejši in kje najrevnejši?
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
moskisvet
Portal
Drama na 29. rojstnem dnevu zaradi zastrupitve s sušijem
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
dominvrt
Portal
Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti
Svetovni dan pistacij: mali zeleni orešček z veliko zgodbo
Svetovni dan pistacij: mali zeleni orešček z veliko zgodbo
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
okusno
Portal
Božanska sladica s kremno in sočno sredico
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Skrivnosti, zaradi katerih bo rižota postala vaša najboljša jed leta
Skrivnosti, zaradi katerih bo rižota postala vaša najboljša jed leta
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543