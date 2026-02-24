Na pop-up dogodku so se znani televizijski obrazi družili z gledalci

Na Ukmarjevem trgu sta se z našimi gledalci - tokrat ne le prek ekranov - družila voditeljica Nuša Lesar in novinar Aleksander Pozvek , ob jedi in pijači so gledalci naših programov ustvarjalcem zastavljali vprašanja, izkoristili trenutek za kakšen selfi, tudi obraze naših šovov so mimoidoči spoznali v živo. S Koprčani sta se do večera družila zmagovalec šova Slovenija ima talent Domen Kljun in nekdanja tekmovalka šova Nina Sirk , ki deluje pod umetniškim imenom ÄNEN , vse pa so navdušile s soncem obsijane lepote naše Obale.

"Drugače je. Morje, sonce, dobri ljudje tukaj. Mi ves čas govorimo, da je naša služba tudi v bistvu naš hobi in gre to z roko v roki," nam je o vzdušju in dogodku povedal kolega Pozvek.

"Od Talentov, ko sem zmagal, sem spoznal že vse slovenske glasbenike in se družil z njimi tudi izven odrov. Od takrat, odkar sem nastopal na odru Talentov in do danes, se je moje življenje čisto spremenilo in obrnilo na glavo. Nisem pričakoval tega," pa nam je povedal Domen Kljun, ki je v šovu Slovenija ima talent slavil leta 2023.

"Mislim, da je zelo pomembno, da vsak večer ali pa vsak dan, prihajamo k njim v dnevno sobo, ampak vseeno obstaja distanca. Tukaj pa ni te distance. Prišli smo k njim na trg. To ne bo samo tukaj, ampak tudi v Kranju, Novem mestu, v Mariboru in Ljubljani. Mogoče bom sedaj zvenel kot politik, ampak res je pomembno, da ljudi vidiš iz oči v oči in jim stisneš roko. Potem se splete neka drugačna vez med nami, ustvarjalci televizijskega programa, in gledalci," pa še meni Pozvek.