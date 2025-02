Na Pradini modni pisti svoj debi dočakala Ljubljančanka Sofija Šoškić

"Je zelo zelo bistra, preveč inteligentna za ta povprečni svet, razmišljujoča punca, ki ji ni vseeno za svet. Je zelo tankočutna, občutljive duše pa po navadi veliko zahtevajo in ogromno dajo. Je izjemna učenjakinja, končala je gimnazijo, tekoče govori francosko in se je odločila, da se poda v svet in si bo vzela leto premora ter gradila na svoji manekenski karieri in na nek način začela, kot bi si vsaka manekenka v najlepših sanjah želela. Včasih niti ne upamo pomisliti, da bi kaj takšnega lahko dobili, kajti ekskluziva za debitantski nastop za Prado je, kot da bi Luka Dončić dobil možnost igrati za Real Madrid na začetku svoje kariere," je o svoji mladi klientki povedal Tomaž Mihelič , ki jo je nadalje opisal kot dekle iz sosednje ulice, ki je zelo prizemljeno, iskreno in iskrivo, zanima jo veliko stvari.

Kot pravi modni agent, je veliko lepih mladih deklet s postavami, ki jih manekenski posel zahteva, ampak je samo peščica tistih, ki imajo ob tem še pravo osebnost. Pomembno je, da ne obupajo zaradi zavrnitev, ki so velik del modne industrije, in imajo jekleno voljo, saj morajo biti pripravljene na različne pogoje dela – od hudega mraza do neznosne vročine, veliko je poti, ki jih je treba opraviti, na njih pa ni časa za počitek in turistične oglede.

Sofija Šoškić je začela v Ljubljani na Tednu mode v Ljubljani, ki je odskočna deska za številne manekenke in manekene v svet, a njen debi v Milanu še ne pomeni, da bo tudi naprej uspešna. "Lahko pomeni nič in vse. Tako izjemen začetek lahko pomeni, da bo že jutri svetovna zvezda ali senzacija, ampak ne prehitevajmo dogodkov. To je tudi najbolj pomembno. V moji agenciji damo modelom napotek, naj niso neučakani. Današnja mladina si želi vse čez noč in Sofija je iz pravega testa, ima izjemno osebnost, glavni oblikovalec za Prado se je dobesedno navdušil nad njo in jo takoj vzel za svojo, a postopoma, korak za korakom. Priložnosti je ogromno, jaz pa mislim, da je ona predvsem pametna in preudarna, da bo vse te priložnosti zelo smelo izkoristila," je za našo televizijo napovedal Mihelič.

Kaj pa Sofijo dela posebno?

"Seveda smo v svetu, kjer je prva površinskost, ampak se to zelo hitro pozabi. Osebnost, za to pa so avdicije, kamor pridejo kot neka postavljena oseba. Ona ni naduta, zelo je realna in ne dela si utvar. Ne domišlja si, da bo že jutri svetovna zvezda, in to je najbolj pomembno," je prepričan njen agent.