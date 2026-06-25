Na proslavi v središču pozornosti Urška Bačovnik Janša in Vesna Stevanović

Na svečani proslavi pred dnevom državnosti so se včeraj po rdeči preprogi na Trgu republike zvrstili visoki gostje, med katerimi so nekateri s svojim videzom še posebej pritegnili pozornost. S svojo modno izbiro je navduševala Urška Bačovnik Janša, ki se je tudi tokrat odločila za elegantno, dolgo belo obleko, videz pa dopolnila z belimi salonarji. Njen soprog, predsednik vlade Janez Janša, pa ji je ob strani stal v temno modri moški obleki z belo srajco, videz pa je dopolnil z modro kravato v nekoliko svetlejšem odtenku.

Urška Bačovnik Janša in Janez Janša FOTO: Bobo

Vesna Stevanović, ki se je proslave udeležila s svojim soprogom, predsednikom DZ Zoranom Stevanovićem, pa se je odločila za nekoliko drznejšo obleko v vinsko rdečih odtenkih, s širokimi rokavi, svoj videz pa dopolnila z ujemajočimi se čevlji s peto in torbico. Složna je bila tudi s svojim partnerjem, ki je svoji temni moški obleki dodal kravato v podobnem odtenku rdeče barve.

Vesna in Zoran Stevanović FOTO: Bobo

Za barvit videz se je odločila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, ki si je nadela temno vijoličen kostim ter ga popestrila z različnimi kosi nakita. "Za protokolarne priložnosti je treba upoštevati protokolarna pravila – na mestu so temnejše obleke primernih krojev in dolžin," nam je ob prejšnji slavnostni prireditvi povedala modna stilistka Barbara Žgalin.

Nataša Pirc Musar FOTO: Aljoša Kravanja

Po rdeči preprogi sta se sprehodila tudi predsednik DS in stranke Fokus Marko Lotrič ter njegova žena Mojca. Slednja se je odločila za temno modro obleko in si nadela ogrlico z biseri, njen mož pa se je dogodka udeležil v elegantni črni moški obleki z belo srajco, videz pa dopolnil s črno kravato.