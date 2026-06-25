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Domača scena

Na proslavi v središču pozornosti Urška Bačovnik Janša in Vesna Stevanović

Ljubljana, 25. 06. 2026 15.56 pred 50 minutami 2 min branja 5

Avtor:
E.K.
Državna proslava ob dnevu samostojnosti

Ugledni gostje so se na včerajšnji državni proslavi predstavili v skrbno izbranih oblačilih, pri čemer sta s svojo eleganco še posebej izstopali Urška Bačovnik Janša ter Vesna Stevanović, ki sta navdušili s svojo modno izbiro.

Na svečani proslavi pred dnevom državnosti so se včeraj po rdeči preprogi na Trgu republike zvrstili visoki gostje, med katerimi so nekateri s svojim videzom še posebej pritegnili pozornost. S svojo modno izbiro je navduševala Urška Bačovnik Janša, ki se je tudi tokrat odločila za elegantno, dolgo belo obleko, videz pa dopolnila z belimi salonarji. Njen soprog, predsednik vlade Janez Janša, pa ji je ob strani stal v temno modri moški obleki z belo srajco, videz pa je dopolnil z modro kravato v nekoliko svetlejšem odtenku.

Urška Bačovnik Janša in Janez Janša
Urška Bačovnik Janša in Janez Janša
FOTO: Bobo

Vesna Stevanović, ki se je proslave udeležila s svojim soprogom, predsednikom DZ Zoranom Stevanovićem, pa se je odločila za nekoliko drznejšo obleko v vinsko rdečih odtenkih, s širokimi rokavi, svoj videz pa dopolnila z ujemajočimi se čevlji s peto in torbico. Složna je bila tudi s svojim partnerjem, ki je svoji temni moški obleki dodal kravato v podobnem odtenku rdeče barve.

Vesna in Zoran Stevanović
Vesna in Zoran Stevanović
FOTO: Bobo

Za barvit videz se je odločila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, ki si je nadela temno vijoličen kostim ter ga popestrila z različnimi kosi nakita. "Za protokolarne priložnosti je treba upoštevati protokolarna pravila – na mestu so temnejše obleke primernih krojev in dolžin," nam je ob prejšnji slavnostni prireditvi povedala modna stilistka Barbara Žgalin.

Nataša Pirc Musar
Nataša Pirc Musar
FOTO: Aljoša Kravanja

Po rdeči preprogi sta se sprehodila tudi predsednik DS in stranke Fokus Marko Lotrič ter njegova žena Mojca. Slednja se je odločila za temno modro obleko in si nadela ogrlico z biseri, njen mož pa se je dogodka udeležil v elegantni črni moški obleki z belo srajco, videz pa dopolnil s črno kravato.

Marko Lotrič s svojo soprogo Mojco Lotrič.
Marko Lotrič s svojo soprogo Mojco Lotrič.
FOTO: Bobo
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KOMENTARJI5

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velikiblek
25. 06. 2026 16.46
Janša in Stevo imata lepe žene in lepe družine.
Odgovori
0 0
PegySue
25. 06. 2026 16.22
Hvala za normalne ljudi na političnem parketu. Po dolgem času spet ljudje, ki so videti normalni,bolj vredni spoštovanja in zaupanja. Ne prejšnja vlada, v rdečih salonarjih, uhani v nosu, tetovažami, predolgimi lasmi v družbi starlet, gejev in političnih lopovov...
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+4
7 3
Aijn Prenn
25. 06. 2026 16.45
Ne boš verjela, raje imam človeka, ki ima uhan v nosu in jeziku, pa je pošten, kot takele resničnike.
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0 0
Žmavc
25. 06. 2026 16.10
Zadnji čas, da se pomaknemo nazaj v normalnost. Hvala Golob, da nisi sestavil nove LGBT vlade.
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+2
8 6
kovanec
25. 06. 2026 16.20
Ta, po tvojem, normalnost ne bo trajala dogo.
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+0
5 5
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