Na prvem Brass festu letos zablestela Nina Pušlar in Magnifico

Ulice Medvod so minuli vikend ponosno zavzeli člani več kot dvajsetih domačih godb, zvečer pa je na glavnem odru nastopila ena in edina Nina Pušlar skupaj z Godbo Medvode . Veselo je bilo tudi naslednji večer, ko je občinstvo pozdravil Magnifico – kot tudi rojstvo novega festivala in prizorišča na glasbeni sceni.

"To je nov festival, všeč mi je njihova ideja. Obožujem brass bende oziroma kot rečemo pri nas: pleh muzika. Mnogi od njih zaigrajo tudi kakšen moj komad, kar mi je všeč. Ko zaigrajo na glas – me premakne," je povedal pevec in dodal, da je kombinacija njihovega glasbenega entuziazma in mogočnosti inštrumentov zelo glasna. "Ko v koračnici ujamejo pravi ritem, mi je res fajn. Pogosto so tu tudi neprofesionalni glasbeniki – amaterji, kar naredi zadevo še stokrat boljšo, kar se mene tiče," je priznal za konec.