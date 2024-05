Na prvem Highlander pohodniškem dnevu tudi Jure Košir in Simona Fabjan

Že v jutranjih urah so se pohodniki odpravili proti Plaži Krvavec, kjer jih je čakalo predavanje o varnosti v gorah, ustrezni prehrani in pomenu aktivnega življenjskega sloga z gorskim reševalcem Matjažem Šerkezijem. Nekaj besed na to temo sta spregovorila tudi Košir in Fabjanova ter Vid Pintarič. Gorski reševalec je izpostavil ključne varnostne ukrepe, pomen ustrezne pohodniške opreme, ki mora biti primerno impregnirana, in kako ravnati v primeru nezgod ali zaščititi opremo pred dežjem. "Pomembno je, da oblačila in ostale stvari v nahrbtniku spravimo v vodoodporne, neprepustne vreče. Predlagam kompresijske vreče, ki omogočajo izsesanje zraka, kar zmanjša njihov volumen. Nato čez nahrbtnik namestimo še zaščitno prevleko," je povedal in opozoril na primerno težo nahrbtnika, ki naj ne presega 12 kg.