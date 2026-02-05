Na Ptuju ob ritmih sambe plesali najboljši plesalci

Na festivalu so plesalci iz več držav predstavili skoraj 150 koreografij in vsaka od njih je festival zaznamovala s svojo zgodbo in edinstvenim čarom. Obiskovalci so bili navdušeni nad tekmovalci jazza, hip hopa, brejka, baleta, modernih plesov, latino in standardnih plesov v skupinah, formacijah, solo in v nastopih dvojic.

Organizatorka mednarodnega festivala Samba Dance Open Natalija Banović iz plesne šole Samba pravi, da jo zelo veseli, da so se ponovno odločili za organizacijo festivala, ki je sicer velik zalogaj, a hkrati neprecenljiva izkušnja: "Že sedaj se veselimo naslednjega festivala in vseh točk, ki nam jih bodo pripravili plesalci. Veliko nam pomeni, da ta dogodek organiziramo prav na Ptuju." Drugi dan festivala je potekalo državno prvenstvo v standardnih plesih, kjer so se pomerili najboljši slovenski plesalci. V članski konkurenci sta zmagala Jaka Bračko in Venera Spasova iz Društva Plesni Center Samba.

Jaka pravi, da z Venero plešeta že dve leti. Vsak dan trenirata po šest ur in imata še dodatni dve uri kondicijskega treninga. Venera prihaja iz Bolgarije, zato trenirata v Sloveniji, ko pa je potrebno gre v Bolgarijo on in pravi, da je njun cilj jasen: "Glede na to, da sva se že pred časom odločila, da želiva postati svetovna prvaka, sva svoje življenje popolnoma posvetila plesu." Oba še študirata, zato sta se odločila, da študij prilagodita športu, ki mu želita dati največ: "Zmago sva po tihem pričakovala, saj sva v novembru osvojila 3. mesto na svetovnem prvenstvu v desetih plesih, tako v standardnih kot v latinskoameriških plesih, v kategoriji U21. Zmaga pomeni potrditev trdega dela, odrekanja in jasno zastavljenega cilja. Glede na to, da sva letos komaj začela resno nastopati v članski konkurenci, vseeno upava, da bova pokazala odličen rezultat tudi na svetovnem prvenstvu pri članih letos." Poudarja tudi, da je njun dolgoročni cilj stopiti na oder svetovnega prvenstva v članski konkurenci, zato upata, da se jima želje kmalu uresničijo. Rezultati Samba Dance Open:

Grand Gala:

1. mesto: Yeehaw – Društvo Plesni Center Samba 2. mesto: Your Decision – Zaplesi.si 3. mesto: Ko ptice odletijo – Remix

Mini Gala – solo, duo, trio:

1. mesto: I've Lived Many Lives – Galerija plesa 2. mesto: Diana & Acteon – Zaplesi.si 3. mesto: Etuda – Glasbena in baletna šola Karola Pahorja, Ptuj

Rezultati Državnega prvenstva člani: