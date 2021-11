Ta konec tedna, še posebej pa v nedeljo, so iz vseh kotičkov sveta prilezle različne maske – saj je bila noč čarovnic. Tudi pri nas je bilo nešteto zabav in koncertov, na Ptuju so množico razvnele zvezde Balkana, kot so Devito, Dinna, Buba Corelli in Jala Brat. Kljub hladnemu letnemu času so poskrbeli, da je bilo zelo vroče.