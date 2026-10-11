Na Rogličevi dirki se je poškodoval Peter Poles

Na dobrodelni kolesarski etapi Zlati krog, ki jo je organiziral Primož Roglič, je v kraju Dvorjane v bližini Maribora skupina kolesarjev padla. Med profesionalnimi in ljubiteljskimi kolesarji, ki so se ob tem poškodovali, je bil tudi naš voditelj Peter Poles.
Na pomoč so jim priskočili gasilci in reševalci, kot nam je potrdil Poles, pa je sam utrpel zlom ključnice, zaradi česar bo potreboval operacijo.
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