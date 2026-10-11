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Domača scena

Na Rogličevi dirki se je poškodoval Peter Poles

Maribor, 11. 10. 2026 17.05 pred 26 minutami 1 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Peter Poles, voditelj kviza Na lovu.

Na kolesarski dirki, ki jo je v dober namen okoli Maribora organiziral slovenski kolesar Primož Roglič, se je po padcu težje poškodoval naš televizijski voditelj Peter Poles. Kot nam je potrdil, si je zlomil ključnico, zaradi česar bo operiran.

Na dobrodelni kolesarski etapi Zlati krog, ki jo je organiziral Primož Roglič, je v kraju Dvorjane v bližini Maribora skupina kolesarjev padla. Med profesionalnimi in ljubiteljskimi kolesarji, ki so se ob tem poškodovali, je bil tudi naš voditelj Peter Poles

Peter Poles je po padcu na Rogličevi dirki utrpel zlom ključnice.
Peter Poles je po padcu na Rogličevi dirki utrpel zlom ključnice.
FOTO: POP TV

Na pomoč so jim priskočili gasilci in reševalci, kot nam je potrdil Poles, pa je sam utrpel zlom ključnice, zaradi česar bo potreboval operacijo.

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KOMENTARJI2

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NDM
11. 10. 2026 17.43
ni za vsakega kolo😬 hecam se čimprej okrevajo Pero
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+1
1 0
biggbrader
11. 10. 2026 17.37
So ga hitreje obravnavali kot Pkgija.
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0 0
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