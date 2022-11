Na shod v bran RTV tudi Zoran Predin in Jurij Zrnec

V sklopu shoda ZA RTV v sklopu referendumske kampanje se pred stavbo RTV odvija tudi posebna prireditev, na kateri so nastopili številni glasbeniki in kulturni ustvarjalci; od Vlada Kreslina, skupine Fed Horses do Zorana Predina. Med znanimi obrazi pa so h glasovanju ZA referendum o RTV-ju v teh dneh prek družbenih omrežij pozivali tudi zvezdnik naše serije Ja Chef - Jurij Zrnec, ki je svojim sosedom napisal pismo s katerim jih je povabil na glasovanje, pa igralca Zvezdana Mlakar, njen kolega Sebastain Cavazza in drugi.