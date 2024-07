Na sprejemu nogometašev tudi znani Slovenci

Tomi Meglič, frontman zasedbe Siddharta, je slovensko nogometno evforijo občutil na lastni koži, bil je namreč v Nemčiji in navdušila ga je kolegialnost med navijači. "Naj bo zmaga ali poraz, Slovenija je bila eno in to je najbolj pomembno," pa je po videnem prepričan Luka Sešek, pevec Ansambla Saša Avsenika. Da je tudi poraz del športa, je prepričan pevec Rok Piletič, ki upa, da bo uspeh Slovenije v svetu nogometa v domovini privabil novo generacijo nadobudnih športnikov, ki bodo obuli kopačke in se začeli ukvarjati s popularnim športom. "Prihodnost nogometa v Sloveniji je!"

Na sprejemu nogometašev na Kongresnem trgu pa je tudi glasbenik Vili Resnik, ki je med odločilno tekmo s Portugalsko nastopal, tako da je moral hkrati zabavati poslušalce, z enim očesom pa spremljati napeto tekmo. "Bilo je noro, že samo vzdušje zaradi napetosti, ki je nastala na tekmi," je povedal. "Ne glede na to, kaj je bilo, so najboljši. Srce mi je bilo za njih in mislim, da vsa Slovenija uživa v tem trenutku," je povedal glasbenik, ki je hvaležen, da živi v tem času.