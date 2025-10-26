PRENOS V ŽIVO: Na svetovnem prvenstvu prvič zaigrala slovenska himna

Ne zamudite prenosa finala hip-hop dvojic v živo nocoj na 24ur.com.

Drugi dan svetovnega prvenstva v urbanih plesnih zvrsteh je bil v Ljubljani poln čustev, energije in ponosa. V Hali Tivoli smo dobili prve zmagovalce v otroških solo kategorijah – Hip Hop Solo Female Children in Hip Hop Solo Male Children. Dan bo šel v zgodovino kot dan, ko je na svetovnem prvenstvu prvič zaigrala slovenska himna za zmago Liama Tesovnika , ki je postal svetovni prvak v kategoriji Hip Hop Solo Male Children! Njegovo zmago pa je dopolnila izjemna Karin Sušec s tretjim mestom v ženski kategoriji.

Ob podpori polne dvorane je Liam s svojim izjemnim nastopom navdušil tako sodnike kot občinstvo. Njegova zmaga je dokaz, da slovenski plesalci sodijo v sam svetovni vrh. Ob razglasitvi rezultatov so se v Hali Tivoli zaslišali ponosni glasovi slovenske himne in bučen aplavz množice – trenutek, ki je združil vse v dvorani in poskrbel za nepozabno vzdušje.

Drugi dan prvenstva je bil znova zaznamovan z izjemno energijo v dvorani Tivoli. Občinstvo je navdušeno spremljalo vsak nastop, slovenski plesalci pa so bili deležni neverjetne podpore navijačev. Ljubljana se te dni spreminja v svetovno prestolnico plesa – mesto, kjer se srečujejo talent, predanost in čustva. Organizatorji poudarjajo, da je letošnje prvenstvo že zdaj preseglo vsa pričakovanja, saj dvorana vsak dan poka po šivih, vzdušje pa je enotno – ples povezuje.