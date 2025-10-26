PRENOS V ŽIVO: Na svetovnem prvenstvu prvič zaigrala slovenska himna

Drugi dan svetovnega prvenstva v urbanih plesnih zvrsteh je bil v Ljubljani poln čustev, energije in ponosa. V Hali Tivoli smo dobili prve zmagovalce v otroških solo kategorijah – Hip Hop Solo Female Children in Hip Hop Solo Male Children. Dan bo šel v zgodovino kot dan, ko je na svetovnem prvenstvu prvič zaigrala slovenska himna za zmago Liama Tesovnika, ki je postal svetovni prvak v kategoriji Hip Hop Solo Male Children! Njegovo zmago pa je dopolnila izjemna Karin Sušec s tretjim mestom v ženski kategoriji.
Ob podpori polne dvorane je Liam s svojim izjemnim nastopom navdušil tako sodnike kot občinstvo. Njegova zmaga je dokaz, da slovenski plesalci sodijo v sam svetovni vrh. Ob razglasitvi rezultatov so se v Hali Tivoli zaslišali ponosni glasovi slovenske himne in bučen aplavz množice – trenutek, ki je združil vse v dvorani in poskrbel za nepozabno vzdušje.
Drugi dan prvenstva je bil znova zaznamovan z izjemno energijo v dvorani Tivoli. Občinstvo je navdušeno spremljalo vsak nastop, slovenski plesalci pa so bili deležni neverjetne podpore navijačev. Ljubljana se te dni spreminja v svetovno prestolnico plesa – mesto, kjer se srečujejo talent, predanost in čustva. Organizatorji poudarjajo, da je letošnje prvenstvo že zdaj preseglo vsa pričakovanja, saj dvorana vsak dan poka po šivih, vzdušje pa je enotno – ples povezuje.
Izjemni nastopi slovenskih plesalcev
V otroških kategorijah so slovenske barve zastopali številni mladi talenti, ki so s ponosom predstavljali našo državo. S svojo energijo, tehnično dovršenostjo in strastjo do plesa so navdušili občinstvo in dokazali, da je prihodnost slovenskega plesa izjemno svetla.
V kategoriji Hip Hop Solo Female Children so nastopile Mana Kovač, Isabela Stele, Karin Sušec, Tina Adamovič, Klara Simunovič, Bela Bergant, Karolina Kusić, Anja Novak, Naja Starič, Juta Trotovšek, Lana Rajlič Juvan, Daša Zupančič, Marina Rošič, Nejsa Hafnar, Zarja Cetin Vukelič in Niki Damjan. V kategoriji Hip Hop Solo Male Children pa so Slovenijo zastopali: Gaber Rebolj, Gabriel Peternelj, Matic Meznaršič in Liam Tesovnik.
Končni rezultati:
Hip Hop Solo Female Children
Sofija Burić, Črna Gora
Lua Lund Schmidt, Danska
Karin Sušec, Slovenija
Hip Hop Solo Male Children
Liam Tesovnik, Slovenija
Pijus Stonkus, Litva
Grzegorz Góra, Poljska
