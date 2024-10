Na Tednu mode v Beogradu so se poklonili Slađani Milošević

"Na letošnjem Fashion weeku v Beogradu je sodelovala Sari Valenci in A kultura iz Slovenije in pa tudi JSP, ki ga štejemo za polsovensko zanamko v čast veliki modni ikoni in glasbeni divi," je povedal modni strokovnjak Sašo Radovič.

"Letos so me ponovno povabi na beograjski teden mode, tokrat kot gostjo. Današnji večer je bil fenomenalen, posvečen glasbeni divi in modni ikoni, revija je bila res intimna," pa je dejala pevka Anja Rupel.

"V čast mi je, da je beograjskemu tednu mode uspel tako velik doprinos k dediščini in spominu na Slađano Milošević, ki si je kot velika rock diva in modna ikona nekdanje Jugoslavije to vsekakor zaslužila," je povedal direktor BFW Nenad Radujević.

"Povabljena sem bila na hommage modne in pevske ikone Slađane Milošević, kjer sem tudi odpela en njen komad. Imela sem se fantastično," pa je opisala pevka Raiven.

"Bil je en lep večer, ki smo ga posvetili divi, princesi nekega drugega sveta. Bilo je zelo čustveno in prepričana sem, da je princesa drugega sveta končno zadovoljna sama s seboj in se zavedala te ogromne ljubezni, ki je na žalost sama zase ni nikoli imela," pa je povedala Marina Perazić iz zasedbe Denis & Denis.