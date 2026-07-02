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'Na ulici sem še vedno Tomi in vedno me sprašujejo, kje imam Zdravca'

Ljubljana, 02. 07. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Kaja Ahčin
Luka Cimprič

Hej, Tomi, kje imaš Zdravca? Se lahko slikam s tabo? O, to je natakar Miha, poglej Luka iz Ja, Chefa! S takšnimi pozivi se še danes na ulici srečajo naši igralci serije Ja, Chef!, ki se vedno radi odzovejo prijaznim oboževalcem, jim podelijo kakšen podpis ali se z njimi fotografirajo. Ja, liki v seriji so jim dobesedno spremenili življenje.

Zadnjo, 12. sezono, priljubljene serije Ja, Chef! si že lahko ogledate na VOYO. Vsak četrtek bo na voljo nova epizoda

Liki v seriji Ja, Chef! niso zaznamovali le naših igralcev, ki so jih ustvarili, močno so se vtisnili v spomin tudi gledalcem. Prav zato se slovenski zvezdniki še danes na ulici srečajo z ljudmi, ki jih pokličejo po imenih likov. Katarina Čas je še vedno Pika, Luka Cimprič in Mario Ćulibrk pa sta še vedno Tomi in Zdravc.

Kako so igralcem liki spremenili življenje?

 "Bolj mi je pomembno, koliko je to vplivalo name. Snemanje je bilo v koronskih časih in smo bili res veseli, da lahko sploh delamo. Pa tudi neka hvaležnost, da si lahko s karakterjem toliko časa in greš z njim skozi različne življenjske dogodivščine. Ljudje nas seveda občasno prepoznajo, ampak to ni nič hudega," je povedala Katarina Čas.

Katarina Čas je na ulici še danes kdaj Pika.
Katarina Čas je na ulici še danes kdaj Pika.
FOTO: Luka Kotnik

Podobno izkušnjo imata tudi Bojan Emeršič in Iva Krajnc Bagola. "Ja, Chef! je verjetno ena najbolj uspešnih komičnih serij pri nas. Je zelo kvalitetno narejena, scenarij super teče, zelo sem vesel, da sem imel čast biti del nje," je prepričan igralec, ki je priznal, da se danes odziva na vse: "Tudi na čuj, ti." Prepoznaven lik Rudija Kavčiča se je v glavah gledalcev celo zasidral bolj kot v glavi Bojana. Kaj misli s tem? Preverite v videu. 

Tudi Luko Cimpriča na različnih dogodkih ljudje ustavijo, želijo z njim govoriti in se fotografirati. A s tem nima težav. "Ljudje pristopijo na zelo prijeten način. Prijazno te prosijo za fotografijo in to je zelo lepo. Enkrat sem šel gledati v živo rokometno tekmo in so se tudi oni hoteli slikati z mano, ne samo jaz z njimi," se je pošalil Luka, ki pravi, da je za ljudi še vedno Tomi in da ga vedno vsi sprašujejo, kje ima Zdravca. Kakšne težave pa ima zaradi svojega prepoznavnega lika Mario?

Kaj pa bi o priljubljenosti svojih likov dejala Domen Valič in Klemen Janežič? "Še vedno sva Miha in Luka," sta povedala priljubljena igralca, ki sta v seriji igrala najboljša prijatelja. A pri Klemenu se je vmes zgodila majhna sprememba. "Zdaj imam daljše lase in brado, a večina ljudi me prepozna po glasu," je povedal, Domen pa je v smehu dodal: "Po snemanju sva si oba začela puščati brado, a je uspelo samo njemu. Zato pa njega ne prepoznajo, mene pa."

Klemen Janežič
Klemen Janežič
FOTO: VOYO
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