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Na Vrhniki že 13. Oberfest poskrbel za nepozabno zabavo

Vrhnika, 12. 10. 2026 11.06 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž. Alen Podlesnik
Na Vrhniki že 13. Oberfest poskrbel za nepozabno zabavo

Vrhničani so sinoči pozno v noč rajali na tradicionalnem 13. Oberfestu - ki kljub zelo podobnemu imenu, času dogajanja in množični ljubezni do piva - ni slovenska edicija slavnega Oktoberfesta.

Ogromen šotor, več tisoč obiskovalcev in zabava pozno v noč – na Vrhniki je bilo znova živahno. Tradicionalni Oberfest je tudi letos privabil številne ljubitelje dobre glasbe in zabave. A čeprav ga marsikdo zamenja za Oktoberfest, ima vrhniški dogodek svojo zgodbo. Kot je pojasnil organizator Matjaž Rus, ime Oberfest izhaja iz besede Oberlaibach, nekdanjega nemškega poimenovanja Vrhnike.

Patrik in Kim Babič iz skupine Tequila na 13. Oberfestu.
Patrik in Kim Babič iz skupine Tequila na 13. Oberfestu.
FOTO: POP TV

Da razlika med dogodkoma ni povsem jasna niti nastopajočim, sta v smehu priznala tudi Patrik in Kim Babič iz skupine Tequila. "Tudi nam ni bilo jasno. Mi smo naredili najavo za Oktoberfest, potem pa prišli na Oberfest," sta povedala in se pošalila: "Mi Primorci smo taki, ne razlikujemo med pivom in vinom, nam je vse isto."

Alya na 13. Oberfestu poskrbela za nepozabno zabavo
Alya na 13. Oberfestu poskrbela za nepozabno zabavo
FOTO: POP TV

Za dobro vzdušje so poleg Tequile poskrbeli še Alya in skupina Zvita feltna. "Veliko ljudi me vpraša, ali grem danes na Oktoberfest, ampak ne, smo na Oberfestu, na Vrhniki. Vrhnika mi je vedno ostala v lepem spominu zaradi dobrih koncertov. Ponavadi je tukaj vedno dobra 'fešta', ljudje so prijazni in sproščeni," je povedala Alya. 

Več pa v prispevku.

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