Na zabavi brez alkohola tudi številni znani obrazi

Zabava je potekala ob dnevnih urah, med 17.00 in 21.00, kar pomeni, da so gosti šli domov spočiti in seveda trezni ali pa nadaljevali večer v svojem najljubšem slogu. Na odru sta gostovala Utopia hybrid Live , gre za hibridni dvojec, ki poleg vrtenja glasbe ponuja tudi vokalne vložke melodičnega techna in housa. Dvojcu se je pridružil tudi Clemeen , pri nas bolj znan kot podkaster Klemen Selakovič , ki že nekaj let strastno ustvarja v elektronski glasbi.

"Super stvar. Greš lahko kar direktno po službi na žurko in se imaš fajn. Tukaj si lahko štiri ure in potem greš še na kakšno večerjo pa star trezen, celo soboto in nedeljo pa si prost," nam je povedal DJ Umek , ki pravi, da je živi dokaz, da se lahko zabava tudi brez alkohola: "Že toliko in toliko let ne pijem ničesar, tako da se zagotovo da, da se imaš lepo. Bil sem na plesišču in plesal cel Klamnov set. Treba je samo v glavi narediti določen preobrat, da je pikico drugače. Ljudje se imajo preprosto dobro. Muzika te itak odnese v ta trans, ki ga hočeš doživeti, če si to dopustiš in nimaš predsodkov ter verjameš, da ne rabiš droge in alkohola, da se res sprostiš."

Zabave brez alkohola se je udeležila tudi Brina Knavs, ena naših najuspešnejših didžejk, ki je trenutno v domovini na dopustu."Super je, ura je prava, se pravi od 17.00 do 21.00. Prišla sem, ker poznam Senko, sem na dopustu in sem si rekla, da me prav zanima, kako je to. Je super vzdušje in srečala sem stare prijatelje. Vedno se je lepo vrniti domov, saj sem veliko na letalih in hotelih, zato mi je bilo super," nam je povedala in razkrila, da sama najraje vrti glasbo v poletnem času, ko so festivali in se zabava začne že zgodaj popoldan, saj imajo obiskovalci takrat še dosti energije.

Zakaj pa trezna zabava?

"Zdelo se mi je, da v resnici se življenjski slog zelo spreminja in da si ljudje vedno bolj želijo slediti temu. V Sloveniji je elektronska glasba nekako povezana s slabimi navadami-alkoholom in drogami, sama pa sem bila žurerka brez tega. Srečujem vedno več ljudi, ki pravijo, da tudi tako, ampak je vsem nekako nerodno, če ne piješ alkohola. Zato sem začela razmišljati, zakaj nimamo prostora, kjer bi lahko plesali ob bolj zdravih urah, zato sem se odločila za dnevne zabave, in se naredi ta klubska scena, kjer lahko spiješ gin-tonic, ampak je brezalkoholen," pa nam je o svoji ideji povedala organizatorka Senka Umek.