Na Zahvalatonu zbrali več kot pol milijona evrov

Zaključil se je 28-urni Zahvalaton Radia 1, kjer so gostili mnoge znane Slovence, ki so jih podprli. Končni znesek je znašal 518.372,65 evrov, skupaj pa so letos v dobrodelnih akcijah Deželak junak, 12-urni dobrodelni maraton za žrtve poplav in dobrodelni nogometni tekmi zbrali 7. 786.120, 20 evrov. Tik pred koncem sta jih obiskali tudi priljubljena voditeljica informativne oddaje 24 ur Petra Kerčmar in direktorica informativnega programa Pop TV in Kanala A Tjaša Slokar Kos, ki sta spregovorili tudi o dobrodelni nogometni tekmi, ki je bila 15. seprembra v Stožicah pod geslom Zvezde nogometa za žrtve poplav. Tekma je bila razprodana in visoko gledana, velike zvezde nogometa pa so pripomogle h končnemu znesku, saj so zbrali 3.500.000 evrov. Direktorica informativnega programa na POP TV je povedala: "Veliko je bilo donacij iz tujine, tukaj gre velika zahvala g. Aleksandru Čeferinu." Voditeljica informativne oddaje 24ur, Petra Kerčmar pa je dodala, da kljub temu, da ji nogomet ni blizu, spremlja in sodeluje v dobrodelnih akcijah.