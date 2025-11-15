Na žaru z Ladom Bizovičarjem nasmejal številne znane Slovence

Lado Bizovičar si je pred razprodano dvorano Gospodarskega razstavišča privoščil Magnifica. Večera, prežetega s smehom in hudomušnimi dialogi, kjer ni manjkalo presenečenj, niso zamudili niti številni znani Slovenci. Spektakel so si med drugimi ogledali Peter Prevc, Ondina Kerec, Lea Mihevc, Peter Poles in člani zasedbe Joker Out.

Novo oddajo Na žaru z Ladom Bizovičarjem, ki si je tokrat privoščil Magnifica, si boste lahko ogledali že v nedeljo, 7. decembra, na POP TV!

Lado Bizovičar je sinoči na žaru spražil Magnifica. V razprodani dvorani Gospodarskega razstavišča se je odvil večer, poln smeha, katerega niso zamudili niti številni znani Slovenci. Peter Prevc si je spektakel ogledal s soprogo Mino, Ondina Kerec s prijateljico in soigralko v seriji Nemirna kri Leo Mihevc, Peter Poles pa s svojo izbranko Niko Veger.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

Po rdeči preprogi so se sprehodili tudi Natalija Bratkovič, Matej Zemljič, Petra Parovel, Masayah, Mojca Bohinc, Tara Zupančič, Magnificov brat Schatzi in člana zasedbe Joker Out, Kris Guštin in Jure Maček.