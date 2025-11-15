Na žaru z Ladom Bizovičarjem nasmejal številne znane Slovence

Lado Bizovičar je sinoči na žaru spražil Magnifica. V razprodani dvorani Gospodarskega razstavišča se je odvil večer, poln smeha, katerega niso zamudili niti številni znani Slovenci. Peter Prevc si je spektakel ogledal s soprogo Mino, Ondina Kerec s prijateljico in soigralko v seriji Nemirna kri Leo Mihevc, Peter Poles pa s svojo izbranko Niko Veger.
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
Po rdeči preprogi so se sprehodili tudi Natalija Bratkovič, Matej Zemljič, Petra Parovel, Masayah, Mojca Bohinc, Tara Zupančič, Magnificov brat Schatzi in člana zasedbe Joker Out, Kris Guštin in Jure Maček.
"Jaz imam en problem, ker ne znam skrivati. Po moje, če bom v zadregi, mislim, da se bo na daleč videlo," nam je tik pred začetkom dogodka zaupal Robert Pešut – Magnifico. Kako se je izkazal in kaj vse so mu v obraz povedali njegovi prijatelji, znanci in kolegi, si boste lahko na POP TV ogledali že 7. decembra. Pevca so se namreč med drugim lotili Bojan Cvjetićanin, Urška Klakočar Zupančič, Desa Muck in Nuška Drašček.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.