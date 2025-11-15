Svetli način
Domača scena

Na žaru z Ladom Bizovičarjem nasmejal številne znane Slovence

15. 11. 2025 10.21

E.K.
9

Lado Bizovičar si je pred razprodano dvorano Gospodarskega razstavišča privoščil Magnifica. Večera, prežetega s smehom in hudomušnimi dialogi, kjer ni manjkalo presenečenj, niso zamudili niti številni znani Slovenci. Spektakel so si med drugimi ogledali Peter Prevc, Ondina Kerec, Lea Mihevc, Peter Poles in člani zasedbe Joker Out.

Novo oddajo Na žaru z Ladom Bizovičarjem, ki si je tokrat privoščil Magnifica, si boste lahko ogledali že v nedeljo, 7. decembra, na POP TV!

Lado Bizovičar je sinoči na žaru spražil Magnifica. V razprodani dvorani Gospodarskega razstavišča se je odvil večer, poln smeha, katerega niso zamudili niti številni znani Slovenci. Peter Prevc si je spektakel ogledal s soprogo Mino, Ondina Kerec s prijateljico in soigralko v seriji Nemirna kri Leo Mihevc, Peter Poles pa s svojo izbranko Niko Veger.

Po rdeči preprogi so se sprehodili tudi Natalija Bratkovič, Matej Zemljič, Petra Parovel, Masayah, Mojca Bohinc, Tara Zupančič, Magnificov brat Schatzi in člana zasedbe Joker Out, Kris Guštin in Jure Maček.

Preberi še Lado Bizovičar na vroči stol posedel Magnifica

"Jaz imam en problem, ker ne znam skrivati. Po moje, če bom v zadregi, mislim, da se bo na daleč videlo," nam je tik pred začetkom dogodka zaupal Robert Pešut – Magnifico. Kako se je izkazal in kaj vse so mu v obraz povedali njegovi prijatelji, znanci in kolegi, si boste lahko na POP TV ogledali že 7. decembra. Pevca so se namreč med drugim lotili Bojan Cvjetićanin, Urška Klakočar Zupančič, Desa Muck in Nuška Drašček.

Na žaru rdeča preproga znani Slovenci Lado Bizovičar Magnifico
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Killing of Hind Rajab
15. 11. 2025 11.53
to je ta naša čudovita kvazi estrada...ki jo je najbolje orisal Jurij Zrnec v vlogi žižka...v nekaj minutah je povedal vse in še več ...Komu je všeč ta antipatični bradavičar brez kakršnega koli talenta mi ni jasno ....
ODGOVORI
0 0
PuntaChristo
15. 11. 2025 11.51
Aha, torej sami "vaši", o katerih se nikjer nič ne bere, kot samo na vaši strani. Od vseh teh poznam samo 4 ljudi, pa sem 60+ že na sceni. Svašta ...
ODGOVORI
0 0
Korošec77
15. 11. 2025 11.30
+8
Pišete, da "je spržil Magnifica". Verjetno mislite spražil? Predvidevam, da je avtor vendarle od tukaj doma?
ODGOVORI
9 1
kanarinac
15. 11. 2025 11.15
+9
Blišč in beda
ODGOVORI
9 0
rogla
15. 11. 2025 11.13
+14
Bizovičar in Poles najbolj negledljiva "voditelja". Obema je skupno spakovanje.
ODGOVORI
14 0
Podlesničar
15. 11. 2025 11.11
+8
Bobnar joker out prišel s spremljevalcem 🌈❤️
ODGOVORI
10 2
Amor Fati
15. 11. 2025 10.55
+9
Luštno se je šlepat na račun humorne oddaje, ki so si jo izmislili Američani. Če me spomin ne vara, v ameriki obstaja nek roast na enem od kanalov.
ODGOVORI
9 0
Verus
15. 11. 2025 10.42
+4
🤣 jaz se bom pa pošalil na svoj račun - Masaji zavidam kako ma dobro bejbo. Stari moj, nori časi. Bejba ma hudo bejbo, jaz, tip, ji pa zavidam. Ampak ne v zlobni zavisti, da ne bo pomote. Zgolj izraz nosi negativno konotacijo. PLUS - Masaja se oblači kot jaz, pa ji boljs stojijo oblacila :) joooooj
ODGOVORI
6 2
Spijuniro Golubiro
15. 11. 2025 10.39
+2
Sploh ni smešnu
ODGOVORI
7 5
