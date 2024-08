V Završnici odmevala glasba zasedb Mi2 in Dan D

Nad čarobno kuliso Završnice so bili navdušeni tako obiskovalci kot sami glasbeniki, ki v veliki večini vedno raje igrajo na prostem kot pa v zaprtem prostoru. Naravna kulisa je ob sončnem zatonu vsekakor ponudila tudi malce taborniške atmosfere - gozd, šumenje vode, šotor, ogenj in pesem, seveda. Za to sta poskrbeli znani slovenski zasedbi Mi2 in Dan D. "Mislim, da take glasbe ne delajo več, zato je treba to podpirati in spoštovati," so prepričani obiskovalci.