Okolica Zbiljskega jezera se je za en vikend prelevila v ameriško podeželje, kjer so obiskovalci med drugim lahko plesali, vihteli laso in jezdili električnega bika. Poleg tujih obiskovalcev pa so navdušenje nad Divjim zahodom pokazali tudi Slovenci. V Pomurju se je zaključil Pomurski poletni festival, na ljubljanskem Trnovfestu pa je navduševal raper Nipke.