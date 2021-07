Slovenci smo znova dokazali, da se nam pri športnih dosežkih redko kdo zmore postaviti ob bok. To, da je Tadej Pogačar znova zmagovalec znamenite dirke Tour De France, verjetno vedo vsi Slovenci. Med tistimi, ki so navdušeni nad dosežki 22-letnika, so tudi številni znani.

