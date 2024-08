Nad Punk Rock festivalom navdušeni tudi tujci: Vračamo se vsako leto

Ne, ne gre za običajen festival, so nas nemudoma seznanili obiskovalci 12. edicije Punk Rock Holiday."Mešanica punk rocka in narave je kar dobra," je povedal eden od obiskovalcev. "Živiš med dvema hriboma, česar ne dobiš nikjer drugje in ne more biti tako lepo, kot je tu," je dejal naslednji. "Samo ena skupina igra naenkrat, zato ti ni treba tekati okrog in loviti glasbenikov," je dejala obiskovalka.

In ne samo, da gresta narava in festival dobro skupaj, zmagovita kombinacija sta tudi plavanje v Soči in poplesovanje ob ritmih glasbe. "Danes smo pluli po njej dve uri, super je bilo," je dejal obiskovalec, naslednji pa ga je dopolnil:"To je najboljši del, da lahko čez dan plavaš v Soči, popoldan pa imaš koncerte in dobro zabavo."

Zaradi vsega slišanega se nismo čudili, da se večina obiskovalcev že tradicionalno na festival vrača vsako leto. "Ni prvič, vsako leto pridemo nazaj, je raj na zemlji. Tu je čudovito, tega ne bi zamudili za nič na svetu. Tu smo tretjič," so dejali obiskovalci.