Nadiya Bychkova se je soočila z najstrožjo novinarko doslej

Nadiya Bychkova, ki že leta živi in dela v Londonu, je postala ambasadorka ene izmed britanskih neprofitnih organizacij in naziv obeležila s prikupnim intervjujem, ki ga je vodila kar njena hčerka Mila. Vrhunska plesalka se je v intervjuju med drugim dotaknila plesa in materinstva.

"Ko imam težak dan v službi in pridem domov, samo pogledam tebe, ker me vedno uspeš nasmejati. Vedno me spraviš v dobro voljo," je povedala Bychkova. Ukrajinska plesalka, ki je več let živela v Sloveniji, je dodala, da jo globoko gane dejstvo, da zdaj pleše tudi njena hčerka. Še posebej čustven je bil zanjo trenutek, ko je Mila na tekmovanju zaplesala dunajski valček ... Mila je bila nad tem presenečena in pripomnila, da je takrat njena mama namreč jokala, a ponosna Nadiya je pojasnila, da so bile to solze sreče. Nadiya je spregovorila tudi o plesu in za svojo najljubšo disciplino označila rumbo, ki pa ni najbolj všeč njeni hčerki, prav tako nadobudni plesalki, katere se je Bychkova razveselila v zakonu s slovenskim nogometašem Matijo Škarabotom, s katerim sta se pred časom ločila.

