Nadiya Bychkova in njen soplesalec Dan stkala močne prijateljske vezi

Nadiya Bychkova, profesionalna plesalka britanskega plesnega šova Strictly Come Dancing, se je za britanske medije odzvala na govorice, da naj bi se romantično zapletla s svojim soplesalcem Danom Walkerjem. Plesni par se odlično razume, po njunih besedah pa sta v času plesnega tekmovanja spletla močne prijateljske vezi.

icon-expand Nadiya Bychkova in Dan Walker sta stkala močne prijateljske vezi. FOTO: Profimedia

Izjemna plesalka Nadiya Bychkova in televizijski voditelj Dan Walker sta se skozi plesni šov prebila v četrtfinale, preden sta izpadla po napetem plesnem dvoboju proti plesnemu paru AJ Odudu in Kaiju Widdringtonu, ki se jima je uspelo uvrstiti v finale. Kot poroča Metro, se je Nadiya Bychkova odzvala na govorice o njuni domnevni romantični zvezi, potem ko so jo v zakulisju videli objemati Dana Walkerja. Ta je bil žalosten zaradi smrti svojega prijatelja, nogometaša Garyja Speeda, ki so ga novembra 2011 našli mrtvega na njegovem domu. Prejšnji mesec je namreč minila 10. obletnica njegove smrti. V pogovoru za The Sun je Nadiya pojasnila: "Za Dana je bil zelo težek dan. Na splošno je bil pester teden, veliko dela in to je bilo zanj zelo čustveno." "Včasih potrebuješ prijatelja samo zato, da je ob tebi in nisem mogla storiti ničesar drugega, kot da sem bila tam zanj. Zgodilo se je na isti dan kot oddaja v živo."

Dan, ki je od leta 2001 poročen s Sarah Walker, je pred kratkim komentiral vse glasnejše špekulacije in pojasnil, da je bila Nadiya "edina oseba", ki se je je smel dotakniti v produkcijski ekipi, po besedah britanskega portala Metro. Dan je svojo nekdanjo partnerico pohvalil, da mu je pokazala, 'kako se pleše'. "Nekateri ljudje vstopijo v tvoje življenje in prižgejo luči, in to je (Nadiya) naredila zame ... Neverjetna oseba si, in če sprejmeš, boš imela prijatelja za vse življenje, Nadiya Bychkova." Na Instagramu pa je o svoji plesni partnerici na parketu zapisal: "Eden od velikih privilegijev v mojem življenju je bil, da sem jo spoznal. Že od prvega dne sva se razumela in veliko sva se drug od drugega naučila. Je prijazna, opogumljajoča, zabavna, pametna, najboljša učiteljica, ki bi si jo lahko želel, in odlična prijateljica. Dala mi je samozavest, za katero sem vedno čutil, da bo daleč od mene, in mi pokazala veselje do plesa. Ne bom plesal vsak teden, vendar se ne bom več branil plesa in to je zame velika sprememba."

icon-expand Nadiya Bychkova in Dan Walker FOTO: Profimedia

Nadiya Bychkova z novim svetovni rekord v izvedbi plesne figure Ukrajinska plesalka Nadiya Bychkova, ki več let živi in dela v Sloveniji in je večkratna svetovna in evropska prvakinja, je znova postala svetovna rekorderka. Svetlolaska je v spremljevalni oddaji It Takes Two omenjenega plesnega šova s kar 38 obrati v zgolj tridesetih sekundah postala najboljša med plesalkami in plesalci in si prislužila drugi rekord, s katerim se je vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov. "Ne morem verjeti, spet sem to storila. Kakšen nor občutek je biti dvakratna svetovna rekorderka," je veselo novico na Instagramu sporočila plesalka, ki se je lani prvič v knjigo rekordov zapisala, ko je postavila rekord v številu obratov pri dunajskem valčku. V 30 sekundah jih je pravilno izvedla 25.