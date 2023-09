Nadiya Bychkova razočarana nad ustvarjalci oddaje, oboževalci jo branijo

Da bo po petih sezonah sodelovanja v oddaji Strictly Come Dancing, v kateri je preprosto blestela, ostala brez plesnega partnerja, nikakor ni pričakovala. Nadiya Bychkova je bila pred dnevi močno razočarana nad odločitvijo ustvarjalcev oddaje, da letos pri plesnemu šovu sodeluje zgolj kot spremljevalna plesalka in ne kot tekmovalka. Svojo jezo naj bi po poročanju britanskih medijev stresla tudi na vodilne, razočaranje pa je pozneje izrazila še na svojem Instagramu. Po novici so ji v bran stopili njeni oboževalci.

Nadiya Bychkova je bila zadnjih pet sezon nepogrešljiv del ekipe britanske oddaje Strictly Come Dancing. Vse od leta 2017 je pri oddaji sodelovala kot profesionalna plesalka, njeni plesni partnerji pa so bili sami zvezdniški obrazi. Pri letošnji sezoni pa so se ustvarjalci oddaje odločili, da poskrbijo za spremembo, ki je ukrajinsko plesalko kar precej razjezila. Določili so jo namreč zgolj za spremljevalno plesalko, zato ni dobila plesnega partnerja.

"Prepričana sem, da razumete, da sem razočarana, ker tokrat ne bom sodelovala s slavno osebo v Strictly Come Dancing oddaji," je na Instagramu zapisala plesalka in nadaljevala: "Kljub temu je zame sodelovanje v oddaji čudovito in navdušena sem tudi nad skupinskimi točkami ter točkami z našimi glasbeniki." Ob fotografijo, na kateri s skodranimi lasmi pozira v zlatih oblačilih, nosi posebno pokrivalo in je do potankosti naličena, je še dopisala, da se veseli, da bo lahko podpirala svoje plesne kolege, vsem parom pa želi veliko sreče v tekmovanju.

Čeprav se je zvezdnica, ki se je prihajajoče sezone zelo veselila, po zapisanem sodeč že nekoliko sprijaznila z dejstvom, da letos ne bo del tekmovalnega programa, pa naj bi po poročanju britanskih medijev novico vseeno sprejela nekoliko nejevoljno. Še več, bila naj bi celo tako jezna, ker ni dobila slavnega plesnega partnerja, da se je sestala s šefi oddaje in zahtevala pojasnilo. Kaj točno so se dogovorili in kakšne pogoje za sodelovanje je nato sprejela Nadiya, še ni znano. Ustvarjalci oddaje pare sicer izbirajo na podlagi kemije med profesionalnim plesalcem in zvezdnikom, po letošnji odločitvi sodeč, pa se Ukrajinka očitno ni ujela z nikomer.

Objava na družbenih omrežjih je kmalu sprožila velik odziv plesalkinih oboževalcev, ki so 34-letni zvezdnici stopili v bran. Med njimi so bili tako njen nekdanji soplesalec Dan Walker, kot tudi slovenska zvezdnica Nika Ambrožič Urbas in Nadiyjin partner Kai Widdrington. Vsi so ji z zapisi v komentarje pod sliko izkazali veliko podporo.

