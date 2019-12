'Nagrada mi pomeni predvsem potrditev, da sem na pravi poti'

ŠtudentkaAGRFT Lara Wolf Završnik, ki bo naslednji teden praznovala 22. rojstni dan, si je Severjevo nagrado prislužila za vlogo Norca v Shakespearovi drami Kralj Lear. Kot je izpostavila letošnja žirija, je Završnikova znala poosebiti enigmatičnost Norca. Z gibom in mimiko ter lahkotnostjo podajanja besedila je ustvarila vtis suverene virtuoznosti.

"Nagrade sem seveda zelo vesela, pa niti ne toliko nagrade kot same potrditve mojega dela. Prejšnji semester na akademiji je bil zelo pester, saj smo se prvič srečali s Shakespearom in že sama ideja, da jaz igram Norca, mi sprva ni bila čisto jasna. Nisem vedela, kako in kje se prijeti tega zanimivega lika. Potem pa sem začela brskati po sebi in si ga približala do te mere, da je postal čisto moj in mi ga je bilo v veselje igrati. Kot sem že omenila, mi nagrada pomeni predvsem potrditev, nek znak, da je to, kar delam, dobro in da sem nekako na pravi poti. To se mi zdi bistveno v tem poklicu, saj je včasih težko zares prisluhniti sebi in svoji intuiciji, ker je v procesu ogromno ljudi, ki te želijo usmerjati, pomagati, kar je seveda prav. Vedno bolj se pa zanašam na svoj občutek, ker tudi če ni vedno pravi, je pa moj (nasmeh)," je po prejetju nagrade za 24ur.com povedala mlada talentirana igralka, ki prihaja z Vrhnike. K igralskemu poklicu jo je gnalo raziskovanje same sebe.

"Leto 2019 je bilo zame kar burno, ne samo v igralskem smislu, tudi nasploh v življenju in najvrednejše se mi zdi, da se nekako trudim povezati to dvoje in se naučiti črpati iz enega in dajati drugemu. In ravno to me je že od nekdaj gnalo k temu poklicu – raziskovati samo sebe in svet okrog mene ter kako le-ta vpliva name (Kako delujem v odnosu s svetom in ostalimi). Raziskovati življenje in biti točno to na odru. Če se pa s tem lahko še koga dotaknem, nasmejim ali mu vsaj za trenutek polepšam dan, je pa to še sploh lepo."