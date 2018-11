Nagrada LJFW romala v roke oblikovalke in stilistke Sanije Reje

Slednja je romala v roke slovenski modni oblikovalki in stilistki, 32-letni Saniji Reji iz Goriških Brd, ki je srca in oči žirantov osvojila s svojo kolekcijoPerunka Svarunka, navdih zanjo pa je črpala iz slovanske mitologije. S Sanijo smo se pogovarjali o idej i in nastanku kolekcije, prvič podeljeni nagradiWOW, prvem 'show room-u' in slovenski modni sceni.

Sanija nam je priznala, da je bila njena prva udeležba na Ljubljanskem tednu mode ob njeni predstavitvi diplomske kolekcije Lov'e'Hunting, ko je prav tako prejela svojo prvo nagrado za najboljšo modno kolekcijo. Čeprav je tako v njeni diplomski kot letošnji modni kolekciji prevladoval živalski motiv, so se njene letošnje zmagovalne kreacije razlikovala v tem, da so bile bolj ženstvene, sodobne in sveže. Ustvarila je veliko modnih dizajnov, od katerih je bilo 14 takšnih, ki so ugledali luč letošnje ljubljanske modne steze. Na vprašanje, ali je idejo za nastanek kolekcije morda črpala iz nedavnega newyorškega tedna mode, kjer so ravno tako prevladovali živalski vzorci, nam je odgovorila: ''Ne, vedno ostajam zvesta sebi in se ne zgledujem zgolj po zadnjih modnih trendih. Idejo za kolekcijo sem dobila pred približno enim letom, pot do same realizacije in oživitve ideje pa je ravno tako trajala približno eno leto. Za idejo in same kreacije sem bila zadolžena sama, pri končnem stiliranju pa mi je pomagal Peter Movrin.'' O tem, kako in kje je dobila potreben material za svoje modne kose, pa nam je zaupala: ''Na slovenskem trgu je izbira zelo omejena, zato vedno nakupujem v tujini ... V Italiji, Veliki Britaniji, Franciji ... V Sloveniji bi namreč težko dobila vse to, kar sem potrebovala za celotno kolekcijo.''