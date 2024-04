Kulinarične nagrade: Chef leta mora biti kreativen, a tudi malo trčen

Prestižni vodnik po gurmanskih izkušnjah Gault&Millau Slovenija je v torek podelil nagrade za najboljše kulinarične dosežke v preteklem letu. Najboljši chef leta je postal David Žefran s svojo restavracijo Milka. Direktorica prestižne nagrade Mira Šemić pravi, da mora biti chef leta poseben. "Chefi leta so vedno osebnosti, mogoče bomo rekli, da so posebni, da so malo trčeni, ampak so kreativni. Dovolijo si narediti nenavadne krožnike, bogate, res z veliko domišljije, res malo odtrgane, takšne, kot so chefi sami."

Kot vemo, pa delo v gostinstvu ni vedno posejano z rožicami, kulinarični mojstri se na poti do uspeha velikokrat spopadejo z raznimi preprekami."Najtežje zame v gostinstvu je bilo najti to samozavest, dati sebe oziroma celo ekipo, celo zgodbo na krožnik, kar je precej osebna stvar in daš del sebe v nekaj in pustiš drugim osebam, da te ocenjujejo," je ob prejemu nagrade povedal David Žefran.

Svojega uspeha pa se je spomnil tudi priznan slovenski chef Mojmir Šiftar, ki ga lahko te dni spremljamo tudi kot sodnika najbolj vroče kuharske oddaje Masterchef Slovenija. "Jaz sem v prvi izdaji podelitve postal mladi talent leta in moram reči, da je bila to dobra odskočna deska zame. Vsaka nagrada je dobra nagrada, ker ti da neko prepoznavnost, in bolj kot si prepoznaven, bolj lahko izoblikuješ svoj slog, prideš do izraza in dejansko bolj uživaš v tem, kar delaš."

Nagrajena chefa pa sta se dotaknila tudi preteklih praznikov. Ker je velika noč znana po obilici hrane in pojedinah, sta podala recept, kako svoje telo spočiti od vse zaužite hrane. "Tisti, ki je bil do zdaj na postu, mora zdaj nadoknaditi za nazaj. Prihajajo poletni časi, lahka hrana, ribe, čez celo leto mora biti uravnotežena hrana, ne samo za veliko noč," pravi Mojmir, David pa se pošali, da je po praznikih za uživanje dovolj le voda.