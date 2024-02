NAGRADNA IGRA: Podarjamo vstopnice za StendAp Best of

StendAp Best Of

Poleg Vida Valiča in Saše Stareta bodo občinstvo zabavali še Boris Kobal, Aleksander Pozvek (sicer tudi novinar naše oddaje Svet na Kanalu A), Rok Škrlep, Aleš Novak, Boštjan Meglič - Peška, Rok Bohinc, Alen Borišek, Željko Čakarević, David Gorinšek, Vinko Šimek, Alen Mastnak, Martina Ipša in Dino Kapetanović.

Smeh je pol zdravja, pravi dobri stari pregovor, s katerim se strinjajo tudi slovenski komiki. Kar 15 najboljših komikov se bo v treh dneh zvrstilo v Španskih borcih, kjer bodo v sklopu predstave StendAp Best of predstavili svoje najboljše šale.

Vid Valič in Sašo Stare: Šale umetne inteligence so res slabe

Če ste med tistimi, ki se radi nasmejijo do solz, in imate radi stand up, vas vabimo, da sodelujete v naši nagradni igri, v kateri bomo kar petnajstim izžrebancem podarili po dve karti za nedeljski StendAp Best of, ki bo 3. marca ob 20. uri v Španskih borcih.

Do četrtka, 29. februarja, do 10. ure odgovorite na spodnje nagradno vprašanje in izpolnite prijavnico. Z malo sreče lahko pristanete med petnajstimi nagrajenci, ki se bodo razveselili vstopnic za nedeljsko predstavo StendAp Best of.